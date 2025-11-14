NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Millonarios sumó su primer refuerzo para 2026 - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios ya piensa en la temporada 2026; el conjunto embajador presentó a su primer refuerzo

noviembre 14, 2025
Por: Natalya Baquero González
A pesar de quedar eliminados de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025, los “Albiazules” aseguraron su participación en torneo internacional el próximo año.

Con la intención de volver a ser protagonista en el fútbol colombiano, Millonarios ha comenzado a reestructurar su nómina de cara a los desafíos del 2026, temporada en la que afrontará el rentado local y torneo internacional (Copa Sudamericana).

Teniendo en cuenta los objetivos de la próxima temporada, el conjunto Embajador presentó a su nuevo refuerzo. Así lo dio a conocer por medio de un comunicado la escuadra capitalina, que hizo oficial la vinculación del experimentado jugador Carlos Darwin Quintero, quien llega como agente libre proveniente del Deportivo Pereira.

“Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Carlos Darwin Quintero firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2026”, indicó el equipo azul.

Asimismo, el conjunto capitalino exaltó la carrera deportiva del centrocampista ofensivo, quien cuenta con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional.

“Desde su debut como profesional en Deportes Tolima (2005) ha construido una carrera significativa, destacando en las principales ligas del continente, junto a un historial marcado por su talento en momentos decisivos en los clubes que militó”, expresó la escuadra Embajadora.

Millonarios también exaltó las características deportivas de Carlos Darwin, a quien destacaron por su “inteligencia” y capacidad para “interpretar los espacios”, junto con sus habilidades para “generar desequilibrio en el uno contra uno”.

La vinculación del “científico del gol”, como también se le conoce al jugador, representa para Millonarios “un movimiento estratégico y valioso”, teniendo en cuenta la experiencia y el liderazgo que le identifican cada vez que pisa el terreno de juego.

Tras hacerse oficial su vinculación al equipo azul de la capital del país, Carlos Darwin Quintero entregó sus primeras declaraciones, en las que dejó claro que “entregará lo mejor sí”, para alcanzar los objetivos del conjunto albiazul durante la temporada 2026.

Asimismo, destaco la grandeza de los embajadores: "Un equipo grande, un equipo que motiva, tiene mucha hinchada y mucha historia, y gracias a Dios quería ser parte de esta historia”.

Millonarios será el séptimo equipo de Carlos Darwin Quintero, quien en 20 años de carrera deportiva ha vestido los colores de equipos a nivel nacional e internacional como: Deportes Tolima, Krylia Sovetov (Rusia), Deportivo Pereira, Santos Laguna (México), América (México), Minnesota United (EE.UU.), Houston Dynamo (EE.UU.) y América de Cali.

