NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo enfureció al ser cuestionado sobre su supuesta pelea con Jhon Durán: “Esa gente le hace mal al fútbol colombiano”

septiembre 8, 2025
Por: Diana Pérez
Néstor Lorenzo | Foto: AFP
No es la primera vez que Lorenzo se refiere a la supuesta pelea que tuvo con el delantero colombiano en el vestuario tras el final del partido contra Perú.

Pese a que logró el objetivo con el seleccionado colombiano de clasificarse al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico argentino Néstor Lorenzo parece no estar contento con un aspecto que involucra al equipo.

El motivo por el que Lorenzo no se encuentra a gusto pese a conseguir el objetivo de llevar a la ‘Tricolor’ a su séptimo mundial, es que le sigan preguntando por un incidente que ya aclaró en varias ocasiones.

Su supuesta pelea con el delantero Jhon Jáder Durán sigue dando que hablar y esta vez el entrenador argentino fue contundente con su respuesta.

En la rueda de prensa que dio Barranquilla antes de que el conjunto nacional viajara a Maturín, Néstor se refirió al rumor de su pelea con el artillero del Fenerbahce.

Lorenzo expresó, visiblemente molesto, que: “terminamos de ganar el otro día y seguían preguntando por Durán y ya se aclaró lo de Durán”.

“¿Quién no tiene claro lo de Durán? Y siguen hablando de que nos peleamos en el vestuario, por favor. Esa gente le hace mal al fútbol colombiano, ustedes mismos se tiene que cuidar de esa gente”, añadió.

o

“No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda y no pasó nada más", manifestó Lorenzo.

"No inventen en las redes, cuando me dijeron lo que pasó de que me pelee con Durán y demás, son barbaridades, me da pena que haya gente tan mala, hay que identificar quien dice eso porque hace daño", agregó el adiestrado de la ‘tricolor’.

Pero el argentino no fue el único en desmentir la supuesta pelea, Durán también habló diciendo: “Tienen que parar un poco porque está bien decir cosas dentro del campo, pero inventar afuera no me parece lo más adecuado, entonces el periodista que salió a decir esto, espero tenga la misma claridad de salir a decir que esto no es verdad”.

El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez también se refirió a la supuesta pelea: "Es falso, todo lo que se ha hablado afuera es falso, estamos unidos, es un grupo humano bueno a pesar de la racha en la que estamos, estamos afrontando todo y sabemos que el martes es una final”.

En las pasadas fechas FIFA tras empatar con Perú, se dijo que Durán habría sostenido una disputa física con Néstor Lorenzo, en la que tuvieron que intervenir los futbolistas James Rodríguez y Jefferson Lerma.

Algunos medios afirmaron que Durán ingresó al camerino insultando y manoteando a sus compañeros de selección por lo ocurrido en el partido.

Lorenzo entró intentando calmar la situación, pero el exartillero del Al Nassr lo habría agarrado de la camiseta y lo habría zarandeado.

Ante esto, los futbolistas James Rodríguez y Jefferson Lerma tuvieron que intervenir para separar a Durán del técnico argentino.

Algunos han asegurado que la disputa fue tan dura que supuestamente James, Durán y Lerma se fueron a los golpes mientras intentaban alejar al delantero de Lorenzo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

