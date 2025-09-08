¿Dirigirá a otro colombiano? Este es el club al que el francés Zinedine Zidane podría llegar

Durante el parón internacional que se está dando debido a que se llevan a cabo las eliminatorias para el Mundial de 2026 tanto en Sudamérica como en Europa, una noticia le está dando la vuelta al mundo.

Se trata del equipo al que podría llegar el técnico francés Zinedine Zidane, un club en el que dirigiría nuevamente a un futbolista colombiano.

El club que se rumorea al que podría llegar el exentrenador del Real Madrid sería el Fenerbahce, para reemplazar a José Mourinho.

De concretarse, el francés llegaría a ser el nuevo director técnico del colombiano Jhon Jáder Durán, quien sería el segundo jugador cafetero al que dirigiría.

Esto porque en el pasado Zidane ya dirigió al colombiano James Rodríguez, cuando el capitán de la ‘Tricolor’ portaba los colores del Real Madrid.

Sin embargo, esto no terminó tan bien como se esperaba pues Rodríguez estuvo por mucho tiempo en el banco durante la era Zidane en el Madrid, motivo por el que probó suerte en otros clubes.

Zidane no dirige desde 2021 cuando precisamente dejó el conjunto merengue con el que logró tres Champions League, dos Liga de España, dos Supercopa de Europa, dos Mundial de Clubes y dos Supercopa de España.

Su salida dio paso al regreso del italiano Carlo Ancelotti al equipo en el que estuvo al frente hasta mayo de este año y que dejó para irse a dirigir a la selección de Brasil.

El pasado 29 de agosto se conoció que el Fenerbahce, en donde juega Durán, despidió a José Mourinho luego de que el equipo quedara eliminado de los playoffs de la Champions League a manos del Benfica.

El Fenerbance cayó 1-0 ante el Benfica, perdiendo así su oportunidad de quedarse con el último boleto para competir en el torneo más importante de Europa.

Tras la derrota del conjunto turco, se conoció que el reconocido entrenador portugués fue destituido de su cargo.

Luego de estar al frente del equipo durante un año, Mourinho se despide de ‘Los Canarios Amarillos’ sin haber logrado un título con el club.