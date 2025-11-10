NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Neymar

Neymar enfureció tras ser sustituido y apuntó contra el árbitro del partido en la derrota del Santos

noviembre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Neymar | Foto: EFE
El entrenador del equipo Juan Pablo Vojvoda abordó la reacción del delantero ante la sustitución.

El futbolista Neymar otra vez se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar dos polémicas en su reciente partido con el Santos.

En la derrota del Santos ante el Flamengo en la fecha 33 del Brasileirao, ‘Ney’ fue el centro de dos momentos de máxima tensión en el estadio Maracaná.

El artillero volvió a la titularidad, la cual no tocaba desde el 14 de septiembre debido a sus lesiones, intentando sin éxito algunas opciones de gol.

Pese a sus intentos por anotar, Neymar fue sustituido en el segundo tiempo del encuentro, algo que no le gustó mucho.

Cuando se anunció que sería reemplazado, Neymar se señala a sí mismo y pregunta que si es él.

Con una cara visiblemente molesta, el delantero le cuestiona al entrenador la decisión diciendo: “¿En serio me vas a sacar?”.

‘Ney’ sigue en su camino para abandonar el terreno de juego y se ríe por el cambio.

Cuando se acerca al banco de suplentes se ve que intercambia unas cuantas palabras con su entrenador, quien intenta calmarlo, pero Neymar sigue haciendo gestos visiblemente molesto.

Mientras era sustituido, la afición del Flamengo le empezó a cantar: “Neymar, ándate a la mi*rda, volviste a Santos para jugar en serie b”.

o

Los aficionados del Santos han criticado al jugador y aplaudieron el cambio asegurando que su rendimiento deja mucho que desear.

“La decadencia de Neymar es de las cosas más tristes”, “Es un asco Neymar”, “Jugador acabadísimo”, “El nivel que tiene es bajísimo”, “Se enoja y cuando sale el santos mete 2 goles”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, está no fue su única polémica de la noche, puesto que tras el final del partido se fue en lanza en ristre contra el árbitro.

Tras el pitazo final, Neymar habló con los medios y dejó ver su desconforme por el arbitraje del partido.

Sin rodeos, el artillero afirmó: “El árbitro es pésimo. Además de malo, con todo respeto, es arrogante”.

“Dicen que el capitán es el único que puede hablar y cuando intentamos hablar con él, nos da la espalda y se va corriendo. Cuando le hablo, me amenaza”, añadió el jugador.

El exBarcelona recibió una tarjeta amarilla tras un cruce de palabras con el juez del compromiso, Sávio Pereira Sampaio.

El entrenador del equipo Juan Pablo Vojvoda abordó la reacción del delantero ante la sustitución.

En conferencia de prensa postpartido, el técnico argentino puntualizó que su reacción era normal, pero que es él quien decide quién se va.

“Considero totalmente normal que estuviera molesto. Y, además, tiene que ser así, siempre con respeto”, agregó.

