“Nos ha complicado en muchas ocasiones, la última vez pensamos que le íbamos a hacer cuatro goles y no fue así”: Néstor Lorenzo previo al juego Colombia vs. Bolivia

Este jueves 4 de septiembre se disputará la primera fecha de la última doble jornada de las clasificatorias mundialistas, día en el que la selección Colombia enfrentará a su similar de Bolivia, un juego directo para Tricolor, que buscará sellar su participación en la próxima Copa del Mundo de 2026.

Previo al encuentro ante La Verde, el director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa atendió a los medios de comunicación, espacio en el que se refirió a temas como el control de las emociones, análisis del rival, el manejo de los egos e hizo un llamado a la afición para que apoye de manera incondicional en una instancia como esta.

El entrenador de la Tricolor es consciente de que, en una etapa decisiva como esta, la parte mental juega un papel muy importante, teniendo en cuenta la presión que existe en el ambiente y la cual, si no se le da un buen manejo, puede llegar a jugar en contra.

“Hay que manejar las emociones, sobre todo la ansiedad que en ocasiones traiciona”, señaló el técnico, quien dejó claro que es una situación a la que se le puede dar un buen manejo, teniendo en cuenta que cuenta con un “plantel maduro, con jugadores que han jugado finales y partidos decisivos”.

Teniendo en cuenta la competitividad que puede llegar a existir dentro del plantel y los egos que pueden llegar a surgir, Néstor Lorenzo manifestó: “El equipo superior al individuo, la proyección en conjunto es lo que hace grande al individuo (…) Nadie es indispensable, en función de objetivos, todos somos importantes”.

El análisis Lorenzo sobre Bolivia

El técnico argentino al mando de la Tricolor se refirió al estilo de juego de la Verde y lo que deberá hacer Colombia para contrarrestarlo: “Bolivia es un equipo tácticamente muy ordenado, no creo que se vaya a meter atrás, va a buscar ir al ataque, probablemente imponga un bloque medio”.

Frente al planteamiento táctico que pueda llegar a implementar Bolivia, el entrenador señaló que el equipo nacional debe aprovechar la localía y hacer lo mejor dentro de la cancha: “Hay que mover rápido la pelota, ser incisivos y terminar las jugadas”.

Algo que ha aprendido el técnico durante el último año es que no se debe “subestimar al rival”, pues en muchas ocasiones esto juega en contra, trayendo a la memoria lo que pasó con Perú: “Nos ha complicado en muchas ocasiones; por ejemplo, la última vez pensamos que le íbamos a hacer cuatro goles y no fue así”.

Añadió: “Hay que tener claro que todos los equipos tienen experiencia y buen pie. No es fácil”.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a la afición, invitándolos a que apoyen de manera incondicional “en las buenas y en las malas”, dejando claro que desde la unión todo funciona mejor.