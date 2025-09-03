Mohamed Salah mostró su disgusto ante una publicación de hinchas de Liverpool contra Luis Díaz y no dudó en defenderlo

Para esta temporada, el Liverpool tuvo importantes movimientos en su nómina entre salidas y llegadas de jugadores a la plantilla. Dentro de las nuevas caras están el delantero recién llegado Alexander Isak, el mediapunta Florian Wirtz, el delantero Ekitiké, el lateral Jeremie Frimpong, entre otros; y los que se fueron resaltan los nombres de Alexander Arnold (al Real Madrid), Darwin Núñez (al Al Hilal) y Luis Díaz (Al Bayern Munich).

La ida del colombiano pesó mucho en la hinchada de los ‘reds’, ya que fue una de las piezas claves para la consecución del título de la Premier League; sin embargo, el equipo inglés no quiso aceptar las condiciones del guairo para renovar y por ello aceptó la oferta del equipo bávaro para que todas las partes quedaran contentas.

Díaz inició con pie derecho su nueva etapa en el fútbol alemán, pues ha marcado en los dos partidos que se han disputado y también ha sido protagonista del equipo, dejando muy buenas sensaciones y ganándose el cariño de la afición.

Por su parte, Liverpool también ha tenido un arranque perfecto con tres victorias en tres partidos, por lo que los seguidores de las ‘reds’ están felices al verse líderes solitarios en el comienzo de la Premier League.

Una cuenta de fanáticos del Liverpool, en medio de su algarabía por este buen arranque, hizo una publicación en la que comparó las salidas del colombiano y el uruguayo Darwin Nuñez, con la llegada del alemán Wirtz y el delantero Isak, y escribió “nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”, dando a entender que estas salidas no se extrañan y los reemplazos son mejores.

Esta publicación no le gustó para nada al delantero e ídolo del equipo inglés, el egipcio Mohamed Salah, quien le respondió a esta cuenta de fanáticos lo siguiente: “¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”

Su respuesta ha generado una ola de mensajes por parte de la afición del Liverpool que tiene divididas las opiniones: por un lado está quienes lo apoyan y están de acuerdo con sus palabras y por otro, quienes respaldan la idea de que los que llegaron son mejores que los que se fueron.

Esto deja ver la buena relación que tuvo Salah con Díaz y Núñez durante el tiempo que compartieron en el equipo inglés.