Jueves, 04 de diciembre de 2025
Balón de Oro

Difunden el ‘top 10’ de futbolistas favoritos a ganar el próximo Balón de Oro en lista liderada por Mbappé en la que Luis Díaz sorprende por su posición

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Mbappé, Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. (EFE)
Para el medio que eligió a los 10 jugadores el mayor obstáculo es la “improbabilidad de que Colombia gane el Mundial” en 2026.

El reconocido medio deportivo Givemesport.com publicó un listado con los futbolistas que considera que hasta el momento se perfilan como posibles ganadores del Balón de Oro del próximo año que premiará al mejor de la temporada 2025-2026.

El listado en encabezado por el futbolista francés y dos veces finalista en ediciones de la Copa del Mundo, Kylian Mbappé, e incluye a otras nueve estrellas del fútbol mundial entre las que se encuentra el colombiano Luis Díaz.

Sobre el máximo favorito, el medio menciona que parece inevitable que, en algún momento de su carrera, Kylian Mbappé se suba al podio alzando el famoso Balón de Oro.

“El delantero francés ha sido considerado el futuro sucesor de Messi y Ronaldo, pero ahora, con veintitantos años, está cada vez más cerca de consolidar su estatus como el mejor futbolista del mundo, con una cantidad absurda de goles temporada tras temporada”, mencionó.

Para Givemesport.com “tras ganar la Bota de Oro europea la temporada pasada con 31 goles en 34 partidos de Liga, y tras haber anotado ya 23 goles en 19 partidos entre todas las competiciones esta temporada, el francés está arrasando hasta la cima”. “Con Francia y el Real Madrid tiene motivos de sobra para creer que puede ganarlo todo en 2026”, consideró.

El colombiano Díaz, entre tanto, es el octavo máximo favorito para llevarse el Balón de Oro, según el medio especializado.

“La decisión del Liverpool de dejar que Luis Díaz se marchara de Anfield al Bayern de Múnich se vuelve cada vez más sospechosa. Arne Slot podría argumentar que el extremo colombiano quería dejar el club en verano, por lo que una venta era sensata para todas las partes, pero los Reds lo han echado de menos durante las primeras semanas de la temporada 2025-26”, dejó claro el medio.

La publicación precisa que “la pérdida del Liverpool ha sido la ganancia del Bayern”. "En sus primeros 19 partidos de la temporada, Díaz ya ha contribuido con 12 goles (incluyendo dos contra el PSG en el Parque de los Príncipes) y seis asistencias”.

“El Bayern será un serio aspirante tanto a la Bundesliga como a la Champions League esta temporada. Lo único que podría perjudicarle desde el punto de vista del Balón de Oro es la improbabilidad de que Colombia gane el Mundial del próximo verano”, consideró el medio.

En el ‘top 10’ de candidatos a ganar el Balón de Oro se encuentran en su orden, además, detrás de Mbppé: el inglés Harry Kane, el noruego Erling Haaland, los españoles Lamine Yamal y Pedri, el inglés Declan Rice, el argentino Lionel Messi, y los portugueses Cristiano Ronaldo y Vitinha.

Top 10 de máximos favoritos al Balón de Oro de 2026

1. Kylian Mbappé

2. Harry Kane

3. Erling Haaland

4. Lamine Yamal

5. Pedri

6. Declan Rice

7. Lionel Messi

8. Luis Díaz

9. Cristiano Ronaldo

10. Vitinha

