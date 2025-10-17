NTN24
Pep Guardiola

Pep Guardiola se refirió a su futuro en el banquillo del Manchester City tras el comienzo regular en esta temporada

octubre 17, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
El equipo inglés no alzó ningún trofeo la temporada pasada, algo inédito en la era del entrenador español al mando de lo ‘citizens’ y esta no empezó de la mejor manera.

Pep Guardiola considera que el Manchester City va en la dirección correcta esta temporada, pero reconoció que "aún hay trabajo" por delante.

La pasada temporada el City no levantó ningún trofeo, hecho inédito desde la llegada del técnico español en 2016.

El curso 2025-26 no comenzó bien para los 'Citizens' -dos derrotas en las tres primeras fechas de la Premier League- pero el equipo suma actualmente siete partidos seguidos sin conocer la derrota entre todas las competiciones y ocupa el 5º puesto en liga, a 3 puntos del líder Arsenal. Entre tanto, en la Champions League, lleva una victoria y un empate en las dos jornadas que se han disputado.

"Veo que somos mucho mejores que la pasada temporada y mejoramos en cada partido", declaró este jueves el técnico catalán. "Tenemos margen de progresión en muchos aspectos y aún hay trabajo por delante. Está lejos de estar terminado, por eso estoy aquí", añadió la víspera de recibir al Everton en la 8ª fecha de la Premier.

En cuanto a su futuro, Pep Guardiola, con contrato hasta 2027, declaró que por el momento quiere seguir en activo. "En 2035 comenzaré a reflexionar al respecto", bromeó.

