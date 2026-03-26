¿'Periodicazo' a Luis Suárez? La reacción de Juan Daniel Oviedo al gol errado por el delantero de la selección Colombia que le daba la victoria parcial

Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia del Centro Democrático, reaccionó este jueves en sus redes sociales al gol errado por el delantero de la selección Colombia Luis Suárez más temprano contra el combinado de Croacia en el primer partido de la doble fecha FIFA de marzo.

Suárez recibió un pase de su compañero Luis Díaz, quien a su vez había recibido un pase filtrado de James Rodríguez que lo dejó en posición clara para rematar a portería.

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No obstante, el actual atacante del Bayern Múnich, decidió, en lugar de pegarle al balón con dirección a portería, buscar asistir a Suárez, quien estaba en mejor ubicación para enviar el balón al fondo de la red, sin ninguna marca y con el arquero Dominik Livakovic ya vencido.

Al momento de intentar rematar, sin embargo, el balón pasó por el frente de las piernas de Suárez, quien midió mal el momento en el que iba a ejecutar el disparo al arco, que estaba totalmente solo y a aproximadamente tres metros de distancia.

La jugada desató una serie de comentarios en redes sociales, pues en ese momento, al minuto 29, el partido se encontraba igualado a un gol y el tanto de Suárez habría significado el 2-1 parcial a favor de Colombia, que terminó perdiéndolo por ese mismo marcador, pero en contra, tras recibir minutos después, al 42' un gol del delantero croata Igor Matanovic.

Una de las reacciones que más llamó la atención de los internautas fue la de Oviedo, quien subió a su cuenta de X el gol y agregó seis emoticones de periódicos, en un claro guiño a una de sus célebres expresiones durante su campaña presidencial.

"Doctor Juan Daniel, 6 periodicazos son poquitos", "Periodicazo no. Toca es un chancletazo", "Periodicazo colectivo es poquito pues, cómo se va a comer eso" y "Periodicazo, pero a Néstor Lorenzo", fueron algunas de las reacciones de los usuarios al post de Oviedo.

La selección Colombia, por su parte, deberá pasar la página y ultimar detalles para el próximo partido este domingo contra Francia, candidata al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que le ganó este mismo jueves a Brasil también por 2 a 1.

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'La Tricolor' está ubicada en el grupo K del Mundial y su debut está programado para el 17 de junio contra Uzbekistán, uno de sus rivales en la primera fase junto a Portugal y el ganador del repechaje entre Congo/ Jamaica/ Nueva Caledonia.