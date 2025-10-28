NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
James Rodríguez

Periodista reveló que James Rodríguez no renovaría contrato con Club León y quedaría como agente libre en 2026

octubre 28, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
Desde de su llegada en enero de 2025 al conjunto mexicano, James Rodríguez ha jugado un total de 32 partidos.

El jugador colombiano James Rodríguez tiene sus días contados en el Club León luego de conocerse este martes que no renovará contrato con las ‘Fieras’.

Según el reportero Paco Vela de Medio Tiempo una vez el mediocampista cafetero termine su participación en el torneo de Apertura 2025 quedará como agente libre.

La razón por la que Rodríguez no continuaría en el club es por su alto salario, que es de aproximadamente 600 mil dólares, algo insostenible para León.

Además, algunos medios afirman que el capitán de la selección Colombia se siente solo en el ataque del equipo que se encuentra en el puesto 17 de la Liga MX.

o

Vela afirmó: “León prepara el próximo torneo ya sin James, no es oficial, pero denlo por hecho. En Medio Tiempo les adelantamos que venía James, hoy les decimos que no va a continuar con el equipo del León”.

Sin embargo, con la llegada de Ignacio Ambriz, quien le dio el último titulo al club, se esperaba que las ‘Fieras’ pudieran recomponerse de la mala racha que atraviesan.

Pero esto no parece ser el panorama actual, ya que han tenido 3 recientes derrotas y un empate, algo que no le había pasado antes al entrenador.

El periodista aclaró que Ambriz “no habría influido en la decisión” de que James no renovara contrato con León.

Y explicó que la relación Ignacio tiene conocimiento de que James no estará en el club el próximo año, pero que no hay “una confrontación”.

“Simplemente el proyecto ya apunta hacia otro tipo de futbolista”, concluyó el periodista de Medio Tiempo.

Además, el capitán de la selección Colombia acumula un total de cinco goles y nueve asistencias.

Esta sería el fin de la era del colombiano en el Club León y su futuro estaría en vilo a tan solo meses de que se dispute el Mundial de 2026.

