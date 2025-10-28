NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Jugadoras de la selección Colombia Femenina nominadas a los premios IFFHS - Foto: EFE
Selección Colombia

Estas son las futbolistas de la selección Colombia Femenina que se encuentran nominadas a los premios IFFHS

octubre 28, 2025
Por: Natalya Baquero González
La delantera Linda Caicedo es una de las destacadas dentro de estas nominaciones.

Durante los últimos días, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer las nominaciones en las diferentes categorías de estos premios, en los cuales se destaca la presencia de cuatro jugadoras de la selección Colombia Femenina.

Por su gran desempeño en cada uno de sus clubes y como en el conjunto nacional, futbolistas importantes en el proceso de la Tricolor como Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Luisa Agudelo y Katherine Tapia se encuentran nominadas a categorías como: Mejor jugadora, mejor jugadora joven y mejor arquera.

o

Caicedo, jugadora que milita en el Real Madrid, y su compatriota y compañera de ataque en el conjunto nacional Mayra Ramírez, quien hace parte del Chelsea, son candidatas por el galardón Mejor Jugadora por su gran rendimiento durante este 2025.

La atacante del conjunto merengue también se encuentra incluida dentro de la lista a Mejor Jugadora Joven, por sus grandes actuaciones con el equipo español y con la selección Colombia, categoría que comparte nominación con la portera del Deportivo Cali, Luisa Agudelo, una de las futbolistas fundamentales en la obtención del campeonato de las azucareras en la Liga Femenina y en la Copa Libertadores.

Por su parte, la guardameta titular de la Tricolor, Katherine Tapia, por su gran desempeño con el conjunto nacional en la Copa América 2025, en la que Colombia terminó como subcampeona, como sus grandes intervenciones con el Palmeiras en la Liga de Brasil, la llevaron a ser incluida dentro de las nominadas a la categoría a Mejor Portera del Mundo 2025, por parte de la IFFHS.

o

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), que desde 1987 destaca el rendimiento coronando a los mejores jugadores y jugadoras a nivel mundial por su rendimiento a nivel selecciones y nivel de clubes durante enero a diciembre, en cada una de las categorías.

¿Quiénes son los encargados de elegir a los ganadores?

Los encargados de determinar el ganador de los premios IFFHS en cada una de las categorías serán un jurado internacional compuesto por periodistas deportivos, expertos en fútbol de más de 120 países.

