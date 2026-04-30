Piden la salida del entrenador venezolano César Farías de su equipo en Ecuador tras caer y quedar al borde de la eliminación en la Copa Libertadores

El entrenador venezolano César Farías se encuentra en el ojo del huracán por acumular su tercera derrota consecutiva en la Copa Libertadores.

Su equipo, Barcelona de Guayaquil, Ecuador, cayó este miércoles 2 a 1 en condición de local ante Universidad Católica de Chile.

La dura derrota deja casi sin opciones al equipo ecuatoriano de clasificar a la fase de octavos de final ya que no suma ni una sola unidad en todo el torneo luego de acumular tres derrotas consecutivas.

“Entramos en un letardo que nos hacen un segundo gol, un equipo que tiene el 65% la pelota no quiere decir que es un equipo desordenado", dijo Farías en rueda de prensa posterior al encuentro. “Jugamos los peores minutos del semestre”, subrayó.

La caída del club barcelonista pone en entredicho la continuidad del exentrenador de la selección venezolana, al menos así lo cuestionan los propios aficionados.

Los hinchas del Barcelona de Guayaquil han pedido la renuncia del entrenador venezolano tras la pobre actuación de su equipo en el torneo continental sudamericano.

“Hoy mismo tiene que irse César Farias”; “César Farias debe dejar a Barcelona inmediatamente”; “A César Farias se le acabó la cortina de humo de la fase previa”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados en redes sociales.

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Con cero puntos, Barcelona es último de su grupo, mientras que Universidad de Chile, Boca Juniors y Cruzeiro de Brasil acumulan seis cada uno.

En la próxima jornada el club de Ecuador recibirá en casa a Boca Juniors de Argentina, un duelo que será definitivo para sus aspiraciones en el torneo continental.