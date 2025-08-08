Pieza clave de la Vinotinto explica por qué prefirió quedarse en el fútbol sudamericano y no dar el salto a Europa

El delantero Jefferson Savarino, uno de los jugadores más constantes en las convocatorias de la selección venezolana del entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista durante las Eliminatorias Sudamericanas y actualmente futbolista del Botafogo brasileño, habló, recientemente, referente a su permanencia en el fútbol sudamericano y no por qué no dio el salto a Europa.

VEA TAMBIÉN Asistencia color Vinotinto: la genialidad del venezolano Savarino para que el campeón de la Libertadores le ganara al campeón de Europa en el Mundial de Clubes o

Savarino se refirió a los rumores que lo vinculaban con el Olympique de Lyon. El marabino habría sido vendido por 7,6 millones de euros en marzo de 2025, pero, posteriormente, decidió permanecer con el club brasileño, donde ha brillado.

“Desde comienzos de año he tenido propuestas para salir. Tuve la oportunidad de ir al Lyon, pero tomé la decisión de quedarme en Botafogo", declaró el jugador de la selección venezolana de fútbol, al ser consultado sobre el tema luego de darle la victoria (1-0) al Botafogo frente a Red Bull Bragantino.

Según documentó hace unos días el diario O Globo de Brasil, varios jugadores de Botafogo fueron pretendidos por otros clubes por importantes cantidades de dinero.

Almada, transferido por 27.075.000 euros, Igor Jesús por US$ 43.134.297, Jair por 20.900.000 euros y Savarino por 7.600.000 euros, publicó el mencionado medio de comunicación.

VEA TAMBIÉN A un mes de las Eliminatorias Sudamericanas, Yeferson Soteldo enciende las alarmas de la Vinotinto o

No obstante, de los cuatro jugadores, Savarino fue el único que no abandonó el equipo de Río de Janeiro.

El mismo medio brasileño dio a conocer que Savarino se había negado a dejar Río de Janeiro tras una decisión familiar.

En cuanto a su combinado nacional, Savarino está concentrado en participar en el Mundial de 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este es el panorama para que la Vinotinto se meta en magno evento deportivo:

Venezuela no depende de sí misma para clasificar al Mundial de 2026, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia, quien le lleva a la Vinotinto 4 puntosPor ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de

Con esos 6 puntos, además debe esperar el revés de Colombia ante Bolivia (de local en el Metropolitano de Barranquilla) y luego buscar que Colombia pierda los tres puntos en casa venezolana.

VEA TAMBIÉN ¿En peligro la titularidad de Salomón Rondón?: exdelantero del Real Madrid estaría negociando su pase al Real Oviedo o

Alcanzar el empate con Uruguay o Paraguay, que están en el cuarto y quinto lugar (24 puntos), respectivamente, no es posible.

Si Venezuela llega concretar los 6 puntos que restan y Uruguay y Paraguay pierden los dos partidos que se le vienen, por diferencia de goles, y resultados en los partidos directos disputados entre ellos, los de Batista no tienen opción de escalar a dichos peldaños.

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.