NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Serie A

Por primera vez en su historia, partido de la Serie A italiana se disputará en el extranjero

diciembre 19, 2025
Por: Diana Pérez
Logos del Inter de Milán, Juventus y AC Milán / FOTO: AFP
La Serie A disputará un partido en el extranjero y la razón tiene que ver con los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en Milán-Cortina.

Un precedente histórico se marcará en la liga italiana luego de conocerse que un partido de la Serie A se disputará en Australia.

Por primera vez, la Serie A disputará un partido en el extranjero y la razón tiene que ver con los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en Milán-Cortina.

Según se ha conocido, el encuentro que se jugará por fuera de territorio italiano será el que deberá de disputar el AC Milán contra el Como el 8 de febrero.

El partido correspondiente a 24ª jornada del campeonato no se podrá jugar en la casa del Milán porque el estadio será usado para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán del 6 al 22 de febrero.

El presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, fue el encargado de revelar esto al medio Mediaset.

Por su parte, Pierluigi Collina, presidente del Comité de árbitros FIFA, intervino sobre la preocupación de la nacionalidad del cuerpo arbitral del partido.

o

Simonelli comentó que: “Hablé con Infantino en una reunión muy cordial. Teníamos dudas sobre los árbitros, que tendrán que ser asiáticos, pero Collina me ha dado amplias garantías sobre su capacidad”.

Tras obtener la aprobación de los clubes involucrados, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y de la UEFA, la Serie A se trasladará a Australia.

Allí, Milán y Como se enfrentarán en la ciudad de Perth, en una misión compartida para “hacer que la Serie A vuelva a ser el tema de conversación del fútbol mundial”.

“Y asegurar un futuro más fuerte para cada club que representa a la Serie A”, aseguró el Como en un comunicado.

El club añadió: “Todos hemos visto lo que ocurre cuando una liga no logra evolucionar. En Francia, el fracaso del acuerdo de transmisión nacional dejó a los clubes en crisis, a los jugadores sin sueldo y a la afición desanimada. El fútbol francés aún lucha por recuperarse de ese revés”.

Por ende esta noticia significa recuperar el objetivo claro “devolver a la Serie A la gloria que disfrutó en los años 90, cuando el fútbol italiano era la liga más vista, respetada y querida del mundo”.

Es la primera vez en la historia que un partido de la Serie A se disputará en el extranjero, sin embargo, no es nuevo para los clubes italianos tener que jugar a fuera, ya que es algo que hacen cuando disputan competencias locales como la Supercopa de Italia.

Temas relacionados:

Serie A

Fútbol italiano

AC Milan

Australia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Soy inocente, no soy ningún terrorista": habla la tía del primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Jugadores históricos de la Selección Colombia en mundiales de la FIFA - Fotos: X / EFE
Selección Colombia

La Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca: estos son los grupos en los que estuvo Colombia en sus participaciones mundialistas

El clásico paisa de toma la fecha dos de los cuadrangulares - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

El clásico paisa se tomará la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, jornada en la que Santa Fe y América irán en busca de sumar de a tres

Jugadores de Atlético Nacional nomina 2025 - Foto: AFP
Boca Juniors

Jugador de Atlético Nacional vuelve a entrar en el radar de Boca Juniors de Argentina tras fallidas negociaciones de mitad de año

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rick Scott y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Régimen de Maduro

“Maduro podría abandonar el poder hoy mismo”: senador Rick Scott plantea un pronto final de la cabeza del régimen venezolano

CPI

Régimen dice que la CPI "nunca" designó el personal para Venezuela y reitera que "no ha cometido delitos de lesa humanidad"

Chris Evans | Foto: EFE
Chris Evans

Sorpresa para los fans de Marvel: Chris Evans regresa como Capitán América en la cinta ‘Avengers: Doomsday’

Miss Noruega | Foto: EFE
Miss Universo

Miss Noruega avivó la polémica alrededor de Miss Universo 2025 al denunciar que el top 10 fue elegido “15 días antes” de la coronación

Jugadores históricos de la Selección Colombia en mundiales de la FIFA - Fotos: X / EFE
Selección Colombia

La Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca: estos son los grupos en los que estuvo Colombia en sus participaciones mundialistas

Jørgen Watne, presidente del Comité Noruego del Nobel, junto a la hija de María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un mensaje rotundo para la Europa moderada, de buenas maneras y buenas posturas": Orlando Avendaño sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Miguel Uribe - Foto AFP
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño pide rectificar al Centro Democrático decisión de excluirle de la contienda electoral por supuesto apoyo a otro precandidato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre