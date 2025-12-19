Por primera vez en su historia, partido de la Serie A italiana se disputará en el extranjero

Un precedente histórico se marcará en la liga italiana luego de conocerse que un partido de la Serie A se disputará en Australia.

Por primera vez, la Serie A disputará un partido en el extranjero y la razón tiene que ver con los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en Milán-Cortina.

Según se ha conocido, el encuentro que se jugará por fuera de territorio italiano será el que deberá de disputar el AC Milán contra el Como el 8 de febrero.

El partido correspondiente a 24ª jornada del campeonato no se podrá jugar en la casa del Milán porque el estadio será usado para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán del 6 al 22 de febrero.

El presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, fue el encargado de revelar esto al medio Mediaset.

Por su parte, Pierluigi Collina, presidente del Comité de árbitros FIFA, intervino sobre la preocupación de la nacionalidad del cuerpo arbitral del partido.

Simonelli comentó que: “Hablé con Infantino en una reunión muy cordial. Teníamos dudas sobre los árbitros, que tendrán que ser asiáticos, pero Collina me ha dado amplias garantías sobre su capacidad”.

Tras obtener la aprobación de los clubes involucrados, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y de la UEFA, la Serie A se trasladará a Australia.

Allí, Milán y Como se enfrentarán en la ciudad de Perth, en una misión compartida para “hacer que la Serie A vuelva a ser el tema de conversación del fútbol mundial”.

“Y asegurar un futuro más fuerte para cada club que representa a la Serie A”, aseguró el Como en un comunicado.

El club añadió: “Todos hemos visto lo que ocurre cuando una liga no logra evolucionar. En Francia, el fracaso del acuerdo de transmisión nacional dejó a los clubes en crisis, a los jugadores sin sueldo y a la afición desanimada. El fútbol francés aún lucha por recuperarse de ese revés”.

Por ende esta noticia significa recuperar el objetivo claro “devolver a la Serie A la gloria que disfrutó en los años 90, cuando el fútbol italiano era la liga más vista, respetada y querida del mundo”.

Es la primera vez en la historia que un partido de la Serie A se disputará en el extranjero, sin embargo, no es nuevo para los clubes italianos tener que jugar a fuera, ya que es algo que hacen cuando disputan competencias locales como la Supercopa de Italia.