Viernes, 19 de diciembre de 2025
Messi

Graban a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul en India honrando a la Diosa Durga

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Gira de Lionel Messi por India - Fotos: X
Gira de Lionel Messi por India - Fotos: X
Durante su estadía en India, Messi recorrió cuatro de las ciudades más importantes y pobladas: Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

Un clip de los futbolistas Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul en India honrando a la Diosa Durga se hizo viral en redes sociales.

En el audiovisual se ve a estos referentes del balompié mundial acompañado por varios religiosos hinduistas, frente a una estatuilla de la deidad femenina, pronunciar: “Jai Mata Di” (“Salve a la Diosa Madre”).

En cuanto al astro argentino, ‘Leo’ Messi, finalizó recientemente una gira promocional por India que se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de diciembre de 2025, un evento denominado oficialmente 'GOAT India Tour 2025'.

o

Esta visita generó una enorme expectativa entre los aficionados del fútbol del país asiático, que consideran al capitán argentino como una de las mayores leyendas en la historia del deporte.

Durante su estadía, Messi recorrió cuatro de las ciudades más importantes y pobladas de India: Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde participó en diversas actividades de carácter deportivo, cultural y social.

Uno de los momentos más llamativos de la gira tuvo lugar en Calcuta, ciudad conocida por su pasión futbolera.

Allí, Messi inauguró de manera virtual una imponente estatua de hierro de aproximadamente 21 metros de altura, en la que se lo representa levantando la Copa del Mundo, símbolo de su consagración máxima con la Selección Argentina.

o

Este homenaje buscó destacar su legado deportivo y la influencia global que ejerce su figura, incluso en países donde el fútbol compite con otros deportes tradicionales.

En el plano institucional y social, el rosarino también tuvo una agenda cargada. En Nueva Delhi mantuvo un encuentro oficial con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi.

o

Además, participó en clínicas de fútbol destinadas a niños y jóvenes, donde compartió experiencias, ofreció consejos y promovió valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la pasión por el deporte.

La gira no se limitó únicamente al fútbol, pues Messi también tuvo la oportunidad de conocer aspectos culturales y turísticos del país. Visitó el Centro de Rescate Animal Vantara, donde interactuó con elefantes y grandes felinos, mostrando interés por la conservación de la fauna.

Entretanto, realizó una visita a un templo hindú, en un gesto de respeto hacia las tradiciones religiosas locales.

Durante todo el recorrido, Messi no estuvo solo. Lo acompañaron dos de sus compañeros en el Inter Miami: el delantero uruguayo Luis Suárez y el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, quienes también participaron en algunas de las actividades promocionales y eventos programados.

