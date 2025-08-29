Por un cupo al Mundial con Dayro Moreno: estos son los elegidos por Néstor Lorenzo para los dos últimos partidos de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas

La página oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó este viernes la lista de convocados por el entrenador Néstor Lorenzo para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que el equipo buscará asegurar su cupo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego de varios días de incertidumbre se dio a conocer la lista de (26) jugadores que harán lo posible por asegurar la clasificación en el primer partido contra Bolivia, que se jugará este jueves a las 6:30 p.m. locales en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

La selección Colombia deberá medirse posteriormente contra Venezuela en Maturín. El equipo espera no tener que definir todo en ese juego pues 'La Vinotinto' buscará los tres puntos en casa: está cerca de lograr un cupo al repechaje mundialista en lo que sería su primera participación en la historia dentro de la máxima cita del fútbol.

El duelo contra 'La Verde' será crucial también para los bolivianos, pues están cerca de arrebatarle la repesca a Venezuela, por lo que será una jornada definitiva no solo para los tres combinados, sino también para Uruguay y Paraguay, que harán lo propio por conseguir su tiquete a Estados Unidos, Canadá y México.

La lista de seleccionados incluye la experiencia que necesita el equipo para afrontar una instancia definitiva en la que Colombia puede buscar hacerse con su séptima participación en un Mundial.

Asimismo, están presentes varios jugadores colombianos de una nueva generación que, con su experiencia internacional en equipos grandes de Europa, podrán aportarle un tinte que el cuerpo técnico espera complementar bien con su idea de juego, que ha sido también criticada por algunos sectores de la afición.

Colombia, cabe recordar, se encuentra sexta en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y tiene 22 puntos, 4 más que la séptima, Venezuela y 2 menos que Paraguay y Uruguay, quinta y cuarta, respectivamente.

En ese sentido, una victoria contra Bolivia este jueves clasificaría directamente a Colombia al Mundial, pues así 'La Vinotinto' lograse los tres puntos contra Argentina en la primera jornada, llegaría a 21 unidades, por lo que en el clásico de la frontera los de Fernando 'Bocha' Batista ya no podrían alcanzar a los cafeteros.

Con el empate en el primero de los dos últimos juegos 'La Tricolor' también lograría la clasificación directa siempre y cuando Venezuela no gane en Buenos Aires, pues en caso de que eso pase todo se definiría en Maturín.

El panorama sería más complejo para los colombianos en caso llegar a perder en Barranquilla y si Venezuela le gana a 'La Albiceleste', pues solo quedaría un punto de distancia entre las dos selecciones vecinas a pocos días de un enfrentamiento decisivo.

Un buen planteamiento desde el primer partido será entonces determinante para que Colombia logre avanzar a la cita mundialista, pues depende de sí misma para hacerse con el cupo, con una novedad en la delantera: Dayro Moreno.

Estos son los futbolistas colombianos convocados por Néstor Lorenzo para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: