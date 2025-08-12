NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Fútbol Sudamericano

Presidente de la AFA elogió a Colombia y aseguró que está al mismo nivel que Argentina: “se ha convertido en un líder fuerte”

agosto 12, 2025
Por: Diana Pérez
Claudio Fabián Tapia y selección Colombia | Foto: EFE
Claudio Fabián Tapia y selección Colombia | Foto: EFE
Argentina y Colombia se enfrentaron en la pasada fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, un partido lleno de mucha tensión que terminó en un empate 1-1.

A través de los últimos años las selecciones de Colombia y Argentina han construido una gran rivalidad que se ha intensificado tras la final de la Copa América 2024 y el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas.

Su rivalidad ha ocasionado que muchos afirmen que están en el mismo nivel y que la ‘Tricolor’ se ha vuelto una de las selecciones más fuertes de Sudamérica.

Uno de los que considera esto como una realidad es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

En entrevista con el programa Saque Largo del medio colombiano Win Sports, Tapia se refirió a la actualidad del conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

El presidente de la AFA aseguró que: “siempre las cosas pasan por algo. Lo importante es que Colombia se ha convertido en un líder fuerte”.

“Hoy yo creo que sin desmerecer a Brasil, Argentina y Colombia son las mejores selecciones en todos los niveles a nivel sudamericano porque lo han demostrado en la Copa América, en las eliminatorias lo demuestran también porque la realidad de los números muestra eso”, añadió.

o

El dirigente argentino explicó que “en algún momento les va a tocar (ganar títulos)” y que “por mi cabeza también pasaba, en la fina de la Copa América, este es un partido que podemos perder porque veníamos viendo como venía desarrollando la selección colombiana”.

Tapia destacó que, en aquella final, en la que la ‘albiceleste’ se coronó bicampeona de América, los cafeteros tuvieron muchas opciones que no se dieron que salvaron a Argentina de la derrota.

“Por eso hay que a veces analizar que las finales las podés perder, pero ¿cómo las perdés? Si vos perdés la final siendo protagonista y con posibilidad de ganarla estás en el camino correcto”, finalizó.

Argentina y Colombia se enfrentaron en la pasada fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, un partido lleno de mucha tensión que terminó en un empate 1-1.

La ‘albiceleste’ ya está clasificada al Mundial de 2026 con un total de 35 puntos, mientras que la ‘tricolor’ tiene que ganar los próximos encuentros contra Bolivia y Venezuela.

Si los cafeteros ganan ambos partidos sumarían 6 puntos a los 22 que tienen, quedando con 28, los necesarios para asegurarse un cupo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Temas relacionados:

Fútbol Sudamericano

Selección Colombia

Selección Argentina

AFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Deportes

Ver más
Francesco Totti, exjugador italiano / FOTO: EFE
Francesco Totti

Hijo del legendario Francesco Totti se retiró del fútbol con tan solo 19 años porque no aguantó la presión

Selección Colombia en 2019 - Foto: EFE
Selección Colombia

La FIFA emociona a los colombianos al hacerle homenaje a uno de los jugadores destacados en el Mundial de Brasil 2014

Directivos y staff técnico del AC Milan - Foto: EFE
AC Milan

El AC Milan se metió en la carrera para fichar a lateral venezolano también pretendido por club de Inglaterra

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Kourtney y Kim Kardashian | Foto: EFE
Kourtney Kardashian

Lluvia de críticas a una de las hermanas Kardashian por poner en peligro a su hijo: "Es una peligrosa negligencia"

Francesco Totti, exjugador italiano / FOTO: EFE
Francesco Totti

Hijo del legendario Francesco Totti se retiró del fútbol con tan solo 19 años porque no aguantó la presión

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Donald Trump - AFP
Críticas

South Park lanzó su 27.ª temporada con dura sátira al presidente estadounidense Donald Trump y al caso Epstein

Selección Colombia en 2019 - Foto: EFE
Selección Colombia

La FIFA emociona a los colombianos al hacerle homenaje a uno de los jugadores destacados en el Mundial de Brasil 2014

Sismo (Canva)
Sismo

Fuerte sismo de 6,1 sacudió a Turquía y dejó estructuras dañadas; hay viviendas colapsadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano