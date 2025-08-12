Presidente de la AFA elogió a Colombia y aseguró que está al mismo nivel que Argentina: “se ha convertido en un líder fuerte”

A través de los últimos años las selecciones de Colombia y Argentina han construido una gran rivalidad que se ha intensificado tras la final de la Copa América 2024 y el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas.

Su rivalidad ha ocasionado que muchos afirmen que están en el mismo nivel y que la ‘Tricolor’ se ha vuelto una de las selecciones más fuertes de Sudamérica.

Uno de los que considera esto como una realidad es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

En entrevista con el programa Saque Largo del medio colombiano Win Sports, Tapia se refirió a la actualidad del conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

El presidente de la AFA aseguró que: “siempre las cosas pasan por algo. Lo importante es que Colombia se ha convertido en un líder fuerte”.

“Hoy yo creo que sin desmerecer a Brasil, Argentina y Colombia son las mejores selecciones en todos los niveles a nivel sudamericano porque lo han demostrado en la Copa América, en las eliminatorias lo demuestran también porque la realidad de los números muestra eso”, añadió.

El dirigente argentino explicó que “en algún momento les va a tocar (ganar títulos)” y que “por mi cabeza también pasaba, en la fina de la Copa América, este es un partido que podemos perder porque veníamos viendo como venía desarrollando la selección colombiana”.

Tapia destacó que, en aquella final, en la que la ‘albiceleste’ se coronó bicampeona de América, los cafeteros tuvieron muchas opciones que no se dieron que salvaron a Argentina de la derrota.

“Por eso hay que a veces analizar que las finales las podés perder, pero ¿cómo las perdés? Si vos perdés la final siendo protagonista y con posibilidad de ganarla estás en el camino correcto”, finalizó.

Argentina y Colombia se enfrentaron en la pasada fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, un partido lleno de mucha tensión que terminó en un empate 1-1.

La ‘albiceleste’ ya está clasificada al Mundial de 2026 con un total de 35 puntos, mientras que la ‘tricolor’ tiene que ganar los próximos encuentros contra Bolivia y Venezuela.

Si los cafeteros ganan ambos partidos sumarían 6 puntos a los 22 que tienen, quedando con 28, los necesarios para asegurarse un cupo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.