Martes, 12 de agosto de 2025
"Qué descaro esos precios": Ponen a la venta los balones con los que Falcao hizo sus últimos goles en Colombia por cifra que se cerca a las nueve cifras

agosto 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Radamel Falcao García - Foto AFP
Radamel Falcao García - Foto AFP
La esférica más costosa es la de la última anotación del 'Tigre' con Millonarios cuando fue eliminado por Independiente Santa Fe, actual campeón de la Liga BetPlay Dimayor.

Los balones con los que Falcao hizo sus últimos goles en Colombia fueron puestos a la venta este martes en la página de Tuboleta, un reconocido servicio de boletería en el país.

En el portal web de esa empresa están exhibidos al público tres esféricas de la primera, la cuarta y la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales de la concluida edición de la Liga BetPlay Dimayor I.

Lo que sorprendió a los aficionados del fútbol colombiano, sin embargo, fue el elevado valor por el que están siendo ofrecidos, pues si se sumase el precio de los tres, la cifra estaría cerca de alcanzar los 100 millones de pesos.

Los tantos en cuestión fueron anotados a Independiente Santa Fe, cuando Millonarios le ganó de local por la mínima diferencia, a Once Caldas, en el empate a dos goles también en Bogotá, y en el último partido que Falcao jugó con el 'Embajador', cuando fue eliminado por su rival de patio y actual campeón del fútbol colombiano.

Es precisamente esa redonda la que tiene el precio más elevado de los tres, pues cuesta 50 millones de pesos, mientras que la de Once Caldas tiene un valor de 20 millones y la de la primera fecha, también contra los 'Cardenales', 25 millones.

En ese sentido, si algún usuario quisiera comprar los tres balones tendría que pagar exactamente 95 millones de pesos, valor que, según se indica en la página, incluye el envío "a la dirección registrada en la cuenta del titular de la compra, dentro de 3 a 5 días hábiles siguientes a la compra".

Las especificaciones con las que viene cada producto son desglosadas en el portal, donde se indica que el balón viene en una caja exhibidora de acrílico con medidas de "31 cm (alto) x 28 cm (ancho y fondo)" y una base de acrílico negra.

El autógrafo del goleador histórico selección Colombia, cabe resaltar, está presente en las tres pelotas de juego, que están posadas sobre una base interior para su soporte.

Todos los productos se entregan completamente certificados y empacados con estándares de coleccionables, de acuerdo con Tuboleta, que asegura que "cada balón es una pieza única e irrepetible del fútbol colombiano".

Asimismo, en la presentación de cada caja exhibidora, se aprecia un sticker tornasol con información del partido correspondiente a cada balón, como la fecha, los rivales y el resultado.

Entretanto, las críticas por el valor no se hicieron esperar en redes sociales, pues algunos calificaron de "absurdo" el precio de cada uno y arremetieron contra quienes los ofrecen.

"Qué descaro esos precios", "raro, polémico y arreglado como siempre en nuestro fútbol", "qué vaina tan ridícula" y "ahora que ya no está (Falcao en el FPC) se aprovechan de su imagen para sacar hasta el último peso", fueron algunas de las reacciones.

A inicios de julio Millonarios hizo oficial la salida de Falcao del fútbol colombiano con un video en el que se mostraban los mejores momentos del jugador de 39 años en la liga colombiana.

Aunque desde principios del primer semestre del año ya se especulaba sobre la salida del 'Tigre' del conjunto Albiazul, los aficionados guardaban la esperanza de seguir contando con el referente dentro de la plantilla de David González.

El delantero que brilló en Europa en equipos como el Atlético de Madrid y Mónaco, es actualmente agente libre, pese a que algunos especulaban sobre su posible regreso al club de Francia o a Porto, que fue su primer destino en el viejo continente.

