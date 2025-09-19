NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Radamel Falcao García

Radamel Falcao confesó la razón por la que sufrió de ansiedad cuando jugaba en Millonarios

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Falcao García, jugador - Foto de EFE
A inicios de julio, Radamel Falcao García se despidió del conjunto ‘embajador’ tras disputar 29 partidos y anotar 11 goles.

"El sueño de un niño que juró vestir y defender la camiseta del club que ama, y que nunca dejó de creer que algún día estaría ahí, en esta cancha, con estos colores y con esta enorme hinchada. ¡Gracias eternas Radamel!", escribió la cuenta del equipo en el post subido a X e Instagram.

Tras su salida de Millonarios, el jugador reveló que se trató de una decisión netamente familiar el buscar nuevos horizontes y que no hubo conversaciones ni reuniones con Millonarios para renovar.

Sin embargo, en medio de una entrevista con su excompañero Mario Suárez, Falcao confesó la dura realidad que vivió dentro y fuera de las canchas.

“Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no respiras y terminaba pasando la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado y me mataba que no sabía qué me sucedía y entraba en más ansiedad”, relató.

En una ocasión, según el deportista, tuvo que comunicarle al entonces técnico Alberto Gamero su imposibilidad de entrenar al terreno de juego tras no haber conciliado el sueño.

“Hubo un día que le dije al entrenador, ‘no dormí nada, pasé la noche despierto; déjame descansar’. Y la gente no ve esas cosas”, afirmó.

Además, se refirió a los inconvenientes de movilidad que enfrentó a su llegada a la capital Colombia.

“Bogotá es una ciudad compleja. Es maravillosa, tiene mucha riqueza. La movilidad es muy difícil. Para nosotros, como familia, termina siendo complejo. No puedo ir a un centro comercial o todo el mundo ahí, si vas a un restaurante tienes que ir por otra puerta, o ir al cine por otra puerta. Compartir con la familia al aire libre era difícil y la gente no lo entiende”, aseguró.

Respecto a su adaptación al fútbol colombiano, Falcao reconoció que el estado de los campos fue un desafío adicional.

“En la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Conocer el fútbol me ha llevado tiempo, los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que parece que entrenas en la arena de Miami. El juego se termina haciendo lento, pero el campo no te da velocidad, te come las piernas”, manifestó.

