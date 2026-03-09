NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Rafael Dudamel

Rafael Dudamel fue oficializado como nuevo entrenador de histórico equipo del fútbol colombiano: fue presentado con emotivo video

marzo 9, 2026
Por: Luis Cifuentes
Rafael Dudamel renuncio a la dirección técnica del Pereira - Foto: EFE
Rafael Dudamel renuncio a la dirección técnica del Pereira - Foto: EFE
El exentrenador de La Vinotinto regresaría como entrenador tras su paso por el Deportivo Pereira.

El entrenador venezolano Rafael Dudamel fue oficializado este lunes como nuevo entrenador de un equipo histórico donde ya se consagró campeón.

Este lunes, se conoció que el extécnico de la selección venezolana tenía un principio de acuerdo con el Deportivo Cali, equipo con el que se consagró campeón en 2021.

El Deportivo Cali anunció a través de sus redes sociales el principio de acuerdo con el entrenador venezolano.

o

Su liderazgo, conocimiento del juego y vínculo histórico con el Deportivo Cali representan un valor importante para el presente del equipo y para el camino que la institución ha decidido construir”, decía el comunicado.

Horas después, el club azucarero oficializó a Dudamel en la dirección técnica del Deportivo Cali.

A la historia entre Deportivo Cali y Rafael Dudamel aún le faltan páginas doradas por escribir. Tras ser campeón como jugador en 1998 y como director técnico en 2021, el profe vuelve a casa”, señaló el Deportivo al compartir un emotivo video.

o

El video de casi dos minutos, muestra la cercanía de Dudamel con el club, siendo jugador y después como entrenador. En las imágenes se observan algunos momentos del equipo caleño en su consagración como campeón en 2021.

Cabe resaltar que Rafael Dudamel tiene dos títulos como entrenador, ambos en el fútbol colombiano, con Deportivo Cali en 2021 y Atlético Bucaramanga en 2024.

Su actual equipo se mantiene en una posición incómoda en la tabla de posiciones con 12 puntos de 30 posibles y amenazado en la tabla del descenso. Precisamente, el entrenador Alberto Gamero dejó la dirección técnica tras la última jornada debido a los malos resultados.

Temas relacionados:

Rafael Dudamel

Cali

Fútbol

Entrenador

Fútbol colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia les dijo no a los exguerrilleros de las Farc en el Congreso: entre los rechazados está 'Sandra Ramírez'

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Irán solo tiene aviones viejos, de generaciones anteriores, sin repuestos y sin mantenimiento": Santiago García, consultor experto en seguridad y defensa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Deportes

Ver más
Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Néstor Lorenzo

¿Deja la selección Colombia? Este es el gigante sudamericano que pone sus ojos en Néstor Lorenzo

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich / FOTO: EFE
Luis Díaz

Sonríe Colombia: Así fue el triplete de Luis Díaz que sigue imparable con su equipo el Bayern Múnich

Thibaut Courtois | Foto: EFE
Thibaut Courtois

Courtois no se guardó nada y criticó las declaraciones que dieron el exarquero paraguayo Chilavert y Mourinho en el incidente de Prestianni contra Vinicius

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Maykelis Borges Ortuño - Foto redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Jonathan Franco Quiñonez, sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y preso político venezolano
Presos políticos

"Mi hijo ni la bendición me pidió, lo que hacía era reírse y mirar hacia arriba, totalmente desorientado, ha perdido más de 40 kilos": cruda explicación de la madre de preso político venezolano

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní - Foto: EFE
Irán

Ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní dice que Irán no pide "cese al fuego" ni "negociaciones" con EE. UU.

Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Néstor Lorenzo

¿Deja la selección Colombia? Este es el gigante sudamericano que pone sus ojos en Néstor Lorenzo

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich / FOTO: EFE
Luis Díaz

Sonríe Colombia: Así fue el triplete de Luis Díaz que sigue imparable con su equipo el Bayern Múnich

Alí Jamenei, líder supremo iraní (AFP)
Irán

Líder supremo de Irán enciende las tensiones con EE. UU.: "un buque de guerra es un arma peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma capaz de hundirlo”

Chris Wright y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Petróleo en Venezuela

Se conoce la agenda de la histórica visita del secretario de Energía de EE. UU. a Venezuela: llega este miércoles y no solo se reunirá con Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre