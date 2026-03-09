Rafael Dudamel fue oficializado como nuevo entrenador de histórico equipo del fútbol colombiano: fue presentado con emotivo video

El entrenador venezolano Rafael Dudamel fue oficializado este lunes como nuevo entrenador de un equipo histórico donde ya se consagró campeón.

Este lunes, se conoció que el extécnico de la selección venezolana tenía un principio de acuerdo con el Deportivo Cali, equipo con el que se consagró campeón en 2021.

El Deportivo Cali anunció a través de sus redes sociales el principio de acuerdo con el entrenador venezolano.

“Su liderazgo, conocimiento del juego y vínculo histórico con el Deportivo Cali representan un valor importante para el presente del equipo y para el camino que la institución ha decidido construir”, decía el comunicado.

Horas después, el club azucarero oficializó a Dudamel en la dirección técnica del Deportivo Cali.

“A la historia entre Deportivo Cali y Rafael Dudamel aún le faltan páginas doradas por escribir. Tras ser campeón como jugador en 1998 y como director técnico en 2021, el profe vuelve a casa”, señaló el Deportivo al compartir un emotivo video.

El video de casi dos minutos, muestra la cercanía de Dudamel con el club, siendo jugador y después como entrenador. En las imágenes se observan algunos momentos del equipo caleño en su consagración como campeón en 2021.

Cabe resaltar que Rafael Dudamel tiene dos títulos como entrenador, ambos en el fútbol colombiano, con Deportivo Cali en 2021 y Atlético Bucaramanga en 2024.

Su actual equipo se mantiene en una posición incómoda en la tabla de posiciones con 12 puntos de 30 posibles y amenazado en la tabla del descenso. Precisamente, el entrenador Alberto Gamero dejó la dirección técnica tras la última jornada debido a los malos resultados.