Lunes, 20 de octubre de 2025
Jürgen Klopp

Klopp da su veredicto sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en medio de momento irregular del Liverpool

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Jürgen Klopp y Luis Díaz - Foto: EFE
El colombiano, cabe recordar, cambió de aires en el pasado mercado de fichajes tras ser transferido desde el Liverpool al poderoso Bayern Múnich de Alemania.

El ex director técnico del Liverpool de Inglaterra Jürgen Klopp se arriesgó en medio de una entrevista ofrecida al podcast "El Diario de un CEO", liderado por el reconocido empresario Steven Bartlett, a opinar sobre el alemán Florian Wirtz, el jugador que llegó al club del que se despidió en 2024 para reemplazar al colombiano Luis Díaz.

Klopp, en concreto, le respondió a quienes han puesto en duda la calidad del jugador alemán que, pese a haber llegado como un fichaje estrella, no ha podido desequilibrar para ayudar al Liverpool a ganar partidos.

De hecho, en 10 partidos jugados con el club del norte de Inglaterra, Wirtz no ha marcado goles ni ha entregado asistencias.

"Se comerán sus palabras si usan las palabras equivocadas con Florian Wirtz. Es un talento increíble", dijo Klopp al ser cuestionado sobre las críticas que ha recibido el atacante de Alemania.

El Liverpool ha cedido en las últimas semanas puntos claves en la lucha por el título de la Premier League de Inglaterra. El domingo pasado cayó de forma sorpresiva y por primera vez de local, desde 2016, ante el Manchester United por 2 a 1.

Después de las derrotas contra Crystal Palace, Galatasaray -en Champions- y Chelsea, el equipo dirigido por Arne Slot continuó su caída en picada frente a su gran rival del norte de Inglaterra en la octava jornada.

Tras su triunfo los Red Devils son novenos con 13 puntos. Es la primera vez que el técnico portugués Ruben Amorim consigue dos victorias consecutivas en Premier League desde su llegada al banquillo hace once meses.

El Liverpool es cuarto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth (tercero), mientras que el Manchester City (segundo) tiene uno más y el Arsenal (primero) se distancia a cuatro del vigente campeón.

"Es un tiempo interesante porque tenemos que mantenernos unidos, no sólo como jugadores sino como club, y los aficionados que quieren que ganemos", pidió el capitán de los Reds Virgil van Dijk.

"Cuando las cosas se ponen difíciles es importante que conservemos la mentalidad de apoyarnos mutuamente. Es una temporada larga", añadió el central neerlandés.

La noche empezó mal para los Reds, cuando un choque en el centro del campo entre Van Dijk y Alexis Mac Allister -que jugó el resto del partido con un gorro de protección- propició la jugada que finalizó en el 1-0 marcado por el camerunés Bryan Mbeumo tras solo 62 segundos.

Incisivo en la segunda parte, el Liverpool encontró premio con un remate de Cody Gakpo (78') casi a puerta vacía tras pase de Federico Chiesa, que había entrado como revulsivo.

A pesar de marcar y de liderar el ataque de los Reds, Gakpo lamentará las tres ocasiones en las que se topó con los postes, dos disparos (21' y 50') y el rechace en un centro (32'). Maguire apareció en el minuto 84 con un cabezazo que silenció Anfield y selló la victoria del United.

