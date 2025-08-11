Roger Federer regresa a las canchas a tres años de su retiro como profesional en ciudad en la que vivió importantes momentos de su carrera

Roger Federer, uno de los mejores tenistas del mundo sorprendió a todos hace tres años al anunciar que se retiraba del deporte.

Su ausencia en las canchas ha sido notoria para muchos de los aficionados, pero parece que por más que intente mantenerse alejado el suizo no puede dejar al deporte que lo consagró como uno de los más grandes.

Luego de su último partido como profesional en la Laver Cup en 2022 y tras una interrupción breve en 2024, Roger anunció que regresa a las canchas.

El suizo anunció que volverá a sostener una raqueta para participar en un partido amistoso en suelo asiático junto a otras estrellas mundiales.

El exnúmero uno del mundo volverá a competir en suelo asiático, tras la última vez en el Masters 1000 de Shanghái en 2024.

El ganador de 20 títulos de Grand Slam participará en la modalidad de dobles, un evento que contará con la participación de celebridades como el actor Donnie Yen y la extenista china Jie Zheng.

La organización ha explicado que el regreso de Federer será durante el amistoso “Roger & Friends celebrity doubles match” el próximo 10 de octubre en el cancha central del Qizhong Forest Sports City Arena.

El suizo habló sobre volver a pisar suelo asiático diciendo que está muy contento de regresar a Shanghái porque “siempre fue un lugar especial para mí, con grandes aficionados, recuerdos inolvidables y un verdadero amor por el tenis”.

El tenista dio fin a su larga carrera con un partido de dobles en el que hizo pareja al también retirado Rafael Nadal en la Laver Cup de Londres en 2022.

“No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Seguramente juegue el de dobles el viernes por la noche y eso es todo”, aseguró en ese momento el tenista.

Sobre su retiro, el suizo afirmó en una entrevista con el medio británico BBC al describir los momentos que vivió por cuenta de sus lesiones a lo largo de su carrera que: “Deje de creer que podía seguir jugando tenis profesional”.

Federer indicó que los tres últimos años de su carrera fueron duros “por decir lo menos”, pero supuso que también se estaba cansando “cansando más porque tenía que esforzarme más para poder creer que iba a cambiar, empiezas a ser bastante pesimista”.

“En algún momento te sientes y dices que estas en una intersección aquí, en una encrucijada y tienes que girar (…) ¿En qué dirección es? No estaba dispuesto a ir en la dirección de arriesguémoslo todo, no estoy listo para eso, siempre dije que ese nunca fue mi objetivo no puedo creer que mire hacia atrás en los últimos años en lo que pase por las cirugías”, concluyó Roger Federer.