Daniel Muñoz dejó emotivo mensaje a Luis Díaz tras coronarse campeón de la Community Shield luego de vencer al Liverpool

Recientemente los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma lograron su primer título de la temporada con el Crystal Palace tras vencer desde el punto penal al Liverpool en la Community Shield.

El nuevo título con el Crystal Palace, tras haber logrado la Fa Cup, al final de la temporada pasada, ha sido significativa para los colombianos.

Es por esto que el lateral derecho de la selección Colombia, Daniel Muñoz considera que estos dos títulos son la representación de que están haciendo las cosas bien.

Tras el triunfo con las ‘Águilas’, Daniel Muñoz fue entrevistado por el medio TNT México, en donde dio sus impresiones del partido.

Muñoz aseveró: “Estoy feliz, agradecido con Dios por ser nuevamente campeones acá, hace pocos meses levantamos esa primera copa para Crystal Palace y hoy nuevamente Dios nos dio esa linda oportunidad, ante otro gran rival, creo que eso es maravilloso. Eso lo llena de orgullo a uno, de hambre y de ganas porque sabe uno que está haciendo las cosas bien”.

Sin embargo, enfrentarse al Liverpool ahora no se siente igual tras la ida de su compatriota y compañero de selección Luis Díaz.

Sobre la ida de Díaz de los ‘Reds’ y su llegada al Bayern Múnich, Daniel explicó sus impresiones y le envió un mensaje a su amigo y compañero de selección.

El lateral de las ‘Águilas’ expresó en la entrevista que está: “Feliz por él (Luis), siempre voy a estar ahí para acompañarlo, siempre voy a ser feliz donde él sea feliz y siga derrochando fútbol. Es un hombre con mucho talento y muchas cualidades. Si Dios lo puso ahí es porque va a triunfar. Siempre le deseo lo mejor”,

Sobre no volver a enfrentarse a su compatriota en la liga inglesa, Muñoz afirmó: “una lástima que ya no va uno poder enfrentarlo acá, pero eso es el lugar donde Dios lo puso y desearle éxitos, bendiciones, que siga derrochando fútbol y que en la selección nos siga dando alegrías”.

El jugador colombiano también se refirió a la controversia por el cupo de la Europa League que el Palace podría perder por un problema de multipropiedad.

Para el cafetero esto es un tema que “no nos compete mucho a nosotros y que ya se nos sale de las manos, pero es triste porque creo que nosotros trabajamos y luchamos, y creo que somos merecedores de este cupo directo en Europa League”.

“Ya son decisiones que ya tomaran gente extraoficial. Lo más justo es que nosotros estemos en el lugar que meremos estar. Esperemos mañana que pasa y seguir trabajando”, agregó.

Daniel explicó que el sueño de todos es “ir a Europa, porque es algo que trabajamos, luchamos y no lo ganamos dentro de la cancha de fútbol. Ya lo externo no es algo que nos compete como jugadores sino a los directivos y a los encargados de la UEFA”.

“Todos queremos ir a Europa y de no ser así vamos a pelear donde nos toque pelear. Hay que dejar el nombre de Crystal Palace lo más alto en cada partido”, puntualizó.

Esto porque hace unas semanas se informó que la UEFA tomó la decisión de quitarle al Palace su cupo en la Europa League y dárselo al Lyon.

El organismo rector del fútbol europeo anunció que las ‘Águilas’ ya no tendrán su cupo en el prestigioso torneo de la Europa League al que se habían clasificado por haber ganado la FA Cup en Inglaterra, el torneo más antiguo del mundo.

La razón por la que el ente regulador del fútbol en el viejo continente decidió apartar al Palace del torneo es por un incumplimiento en las normas de multipropiedad.

Esto porque uno de los accionistas mayoritarios del Lyon, John Textor, aún no termina el proceso para vender sus acciones del conjunto inglés, según informaciones de la prensa especializada.

La UEFA considera que Textor todavía sigue compartiendo multipropiedad tanto del Lyon de Francia como del Palace con lo que incumple una norma que prohíbe que dos equipos compartan propietario.

El club afirmó que recurrirá ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre su exclusión en el torneo.

No obstante, ya se conoció que el Crystal Palace perdió la apelación que había hecho ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Para el TAS, "es evidente" que Eagle Football Holdings, el entramado empresarial fundado por Textor, "tenía acciones de los dos clubes cuando la UEFA evaluó el caso", explicó el tribunal.

Asimismo, el TAS considera que "la normativa de la UEFA es clara y no da flexibilidad a los clubes que la incumplen en la fecha de evaluación".

Por lo tanto, será Nottingham Forest, séptimo clasificado en la Premier League la temporada pasada, quien acompañe a Aston Villa como representantes del campeonato inglés en la Europa League.