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Martes, 26 de mayo de 2026
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Lionel Messi

Scaloni da nuevo parte sobre la lesión de Messi a menos de tres semanas del inicio del Mundial

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi | Foto: AFP
Lionel Messi | Foto: AFP
El capitán del Inter Miami y de Argentina, que no se ha pronunciado sobre su situación, se retiró caminando del campo en el minuto 73 del partido ante Philadelphia Union.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que las primeras noticias respecto a la lesión de Lionel Messi de cara al Mundial "no son tan malas", aunque se mostró preocupado por la situación física de otros jugadores importantes de la Albiceleste.

A menos de tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo, el astro argentino, de 38 años, disparó las alarmas de la vigente campeona mundial tras salir con molestias en la pierna izquierda durante un partido del Inter Miami de la MLS el domingo.

El equipo de Florida confirmó el lunes que Messi sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular" en el isquiotibial izquierdo y que los plazos para su regreso a la cancha "quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional".

"Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferiríamos que no le haya pasado nada, ahora hay que esperar su evolución", dijo Scaloni en una entrevista emitida el martes por el canal DSports.

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El capitán del Inter Miami y de Argentina, que no se ha pronunciado sobre su situación, se retiró caminando del campo en el minuto 73 del partido ante Philadelphia Union.

Se llevó la mano al muslo izquierdo, en el que era su último encuentro en la MLS antes de la pausa previa al Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

La reacción en el estadio fue de total consternación, constató un periodista de la AFP, dado lo que puede significar una lesión en la previa del que podría ser el último gran escenario internacional de Messi.

El ídolo argentino, que cumple 39 años el 25 de junio, en plena fase de grupos, disputaría su sexto mundial, un récord que podría compartir con el atacante portugués Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa.

La lesión del ocho veces Balón de Oro, sin embargo, no es el único dolor de cabeza de Scaloni.

El DT admitió que Argentina llega a la máxima cita del fútbol, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con varios jugadores físicamente comprometidos.

"La mayoría de los que tuvieron problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es que lleguen todos lo mejor posible", dijo el seleccionador.

Entre los afectados figuran el defensor Cristian Romero, que llegará sin rodaje por una distensión en el ligamento colateral de la rodilla derecha, y los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes arrastran desgarros musculares que los marginaron del tramo final de sus temporadas.

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Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Antes, la selección Albiceleste disputará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Scaloni destacó que convocará a más de 30 jugadores para esos amistosos pensando en que algunos puedan oficiar de recambio "si pasara algo" con los 26 seleccionados para el Mundial.

El entrenador argentino tiene plazo hasta el 1 de junio para dar a conocer la lista de 26 convocados a la cita mundialista.

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