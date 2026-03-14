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Sábado, 14 de marzo de 2026
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Fórmula 1

Se cancelan los grandes premios de la Fórmula 1 en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en el Medio Oriente

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fórmula 1 / FOTO: AFP
Fórmula 1 / FOTO: AFP
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó la noticia y aseveró que no tendrán reemplazo estos circuitos.

Los grandes premios de Fórmula 1 de Bahréin y Arabia Saudita, previstos para abril, acaban de ser cancelados debido al conflicto en el Oriente Medio, como anticipó la prensa internacional.

"Hoy se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril", informó la FIA en un comunicado.

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Los entrenamientos, clasificaciones y carreras de Fórmula 1 en estos dos países árabes del Golfo, que desde finales de febrero han sido blanco habitual de ataques de Irán, debían celebrarse del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, y no serán sustituidos por otros Grandes Premios.

"Si bien se han planteado varias alterativas, finalmente se ha decidido que no habrá sustituciones en abril", continúa el texto.

La fecha límite para confirmar las carreras era el 20 de marzo ante el transporte de la logística de la Gran Carpa.

Drones iraníes han alcanzado algunas ciudades de Bahréin y Arabia Saudita, donde se iba a alojar el personal de las escuderías.

La carrera en Bahréin estaba programada para el 12 de abril y la de Arabia el 19. Este fin de semana se corre el gran premio de china.

 

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