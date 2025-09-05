Se conocen las primeras imágenes del que sería el balón del Mundial 2026 y llueven críticas: "El peor balón de todos los tiempos"

En las últimas horas se han ido conociendo las selecciones clasificadas al Mundial de 2026, cita orbital que tendrá por primera vez la participación de 48 equipos.

Este jueves, se conocieron a las seis selecciones que acudirán en representación de Sudamérica, entre las que se encuentra Colombia.

Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay y Paraguay son las otras cinco selecciones que junto a los cafeteros harán presencia en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de las selecciones clasificadas, en las últimas horas se conoció el diseño del que sería el balón con el que se disputarán los 104 partidos, cuarenta más que la última edición en Qatar 2022.

A través de redes sociales, varios usuarios especializados en deporte han dado a a conocer el que sería el balón con el que se disputará la Copa del Mundo el próximo año.

El balón llevaría como nombre ‘Trionda’ en referencia a los tres países que albergarán la cita orbital.

Además, tendría una combinación de colores entre blanco, rojo, verde y azul, en relación a las banderas de los países anfitriones, y unos diseños circulares.

La recepción de los aficionados no ha sido la esperada, dado que incluso algunos internautas desde ya lo catalogan como el peor balón de todos los mundiales.

“No quiero exagerar, pero este va a ser el peor balón del Mundial de todos los tiempos”; “Parece que debería ser gratis”; “Demasiados colores que no combinan bien”; “No acaba de salir y ya se tiene que ir. Más feo imposible”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

No obstante, cabe resaltar que todavía no se ha hecho oficial esta información. El diseño del balón oficial de la Copa del Mundo se conocerá el próximo 5 de diciembre cuando se realice el sorteo del Mundial en Washington. En dicha ceremonia también se conocerán la mascota oficial y la canción que engalanará el evento deportivo más importante del mundo.