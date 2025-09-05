NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
La Vinotinto

La pelea entre jugadores de Argentina y La Vinotinto que no se vio y terminó en un abrazo de Messi con delantero venezolano

septiembre 5, 2025
Por: Luis Cifuentes
Argentina ante Venezuela - Foto: EFE
El encuentro entre la Albiceleste y la Vinotinto por Eliminatorias estuvo marcado por el enfrentamiento entre varios jugadores.

Este jueves, la selección venezolana cayó en su visita a Argentina, en Buenos Aires, por goleada 3 a 0 en el partido correspondiente a la penúltima jornada.

La Vinotinto no pudo ante una implacable selección argentina que tuvo a miles de hinchas en el estadio Monumental de River en el marco de la despedida de Lionel Messi.

El jugador argentino disputó su último partido oficial en la capital argentina por Eliminatorias, por lo que hubo un ambiente emotivo en la previa y en el pospartido.

No obstante, el encuentro también estuvo marcado por varios alegatos durante el encuentro entre jugadores y el cuerpo técnico de la Vinotinto y la Albiceleste.

Finalizado el primer tiempo, cuando los jugadores se disponían a ir a los camerinos, varios de ellos protagonizaron alegatos y manotazos con Lionel Messi como protagonista.

El jugador del Inter de Miami fue a buscar directamente a Tomás Rincón, lo que generó un ambiente tenso entre los jugadores de ambos bandos.

En video quedó registrado el momento en el que varios jugadores de ambas selecciones se pelean al interior del túnel, incluidos los dos capitanes Salomón Rondón y el astro argentino.

Aunque la pelea no pasó a mayores, ya que todo terminó en un caluroso abrazo entre Messi y un jugador venezolano.

Se trata de Josef Martínez, delantero de San José Earthquakes y quien fue compañero de Lionel Messi cuando el astro argentino fichó por el Inter de Miami.

Messi alcanzó a ver a lo lejos a Martínez y luego lo reconoció para darle un emotivo abrazo. Cabe recordar que ambos jugadores compartieron en el equipo de Florida a inicios de la temporada de 2024.

Posteriormente, pasó al Montreal y luego al San José Earthquakes, donde se ha destacado como gran figura.

El próximo martes, la selección venezolana se jugará su última carta para quedarse con el repechaje al Mundial de 2026 al recibir en Maturín a la selección Colombia.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección Argentina

Lionel Messi

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Josef Martínez

Inter de Miami

