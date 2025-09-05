Néstor Lorenzo advierte a La Vinotinto de cara al juego contra Colombia en Eliminatorias: "Vamos a jugar a ganar"

La selección Colombia logró este jueves su clasificación al Mundial de 2026 tras ocho años sin asistir a una cita orbital luego de ausentarse en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró su clasificación al Mundial tras derrotar por goleada 3 a 0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Al término del encuentro, Lorenzo celebró el triunfo y destacó la entrega de sus jugadores para la clasificación al séptimo mundial de la historia para la selección cafetera.

“Pudimos coronar la clasificación que se venía postergando por no obtener resultados incluso con buenas actuaciones”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.

"La eliminatoria no es fácil, ningún equipo es fácil”, agregó.

El entrenador argentino también se refirió al encuentro de la última jornada de las Eliminatorias ante Venezuela, que servirá de escenario para repartir el cupo a repechaje que disputarán La Vinotinto y Bolivia.

“Si la pregunta es si vamos a jugar a ganar, vamos a jugar a ganar”, advirtió Lorenzo.

“Si ganamos, terminaremos mejor posicionados”, añadió.

Además, aseguró que tomarán con seriedad el encuentro. “Es un partido de Eliminatorias contra un gran rival que está necesitado de puntos y sabemos que será un partido duro”, sostuvo.

Cabe recordar que la Vinotinto está obligada a ganar para asegurar el pase al repechaje o en caso contrario esperar a que Bolivia empate o pierda ante Brasil en El Alto a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

Venezuela es séptima con 18 puntos, mientras que Bolivia es octava con uno menos, por lo que todo se resolverá en la última jornada.