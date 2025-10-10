NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
James Rodríguez

Técnico de Club León confirmó que James Rodríguez le dijo que el de 2026 será su último mundial

octubre 10, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez debutó con el seleccionado colombiano en octubre de 2011 en un partido de eliminatorias contra Bolivia.

La selección Colombia disputará este sábado un partido amistoso contra México como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

La próxima cita mundialista, a la que vuelve la ‘Tricolor’ parece ser el último baile de algunos futbolistas como el del colombiano James Rodríguez.

Aunque el mediocampista y capitán de la selección Colombia no ha dicho de manera abierta que se retira del conjunto nacional luego de disputar el Mundial de 2026, parece que si se lo confirmó a su entrando.

El director técnico de Club León, Ignacio Ambriz, afirmó que el jugador cafetero le contó que la cita mundialista que se jugará en junio será la última que dispute portando los colores de Colombia.

En el programa ‘EnLínea con la Fiera’ el entrenador aseguró: “yo le dije: ‘yo voy a intentar sacarte todo lo mejor de ti’”.

“Y le pregunté: ¿Es tu último mundial? Y me dijo que sí. Pues la vamos a luchar mucho para que hagamos las cosas bien acá y llegues bien a ese mundial”, agregó.

No se sabe si James estaría contemplar retirarse del fútbol o solamente de la selección luego del Mundial de 2026.

Pero lo cierto es que Ambriz comentó que desea que el mediocampista colombiano siga jugando en el club mexicano.

o

Esto porque considera que son muy pocas las veces que se ven a este tipo de jugadores: “pasó con Ronaldinho, Después es un poco de ellos también si se quieren quedar, si ven que el proyecto es el que querían, son tipos que les gusta la pelota”.

“Pero si a mí me dicen que se queda, mucho mejor para mí, ya después veremos cómo armamos, cómo hacemos para sacarle mejor provecho con y sin pelota”, afirmó.

El entrenador comentó que considera que James puede jugar en otra posición diferente al mediocampo en el que se sienta cómodo.

Ambriz reveló que han estado hablando de eso y que le dijo: “no te extrañe que un día juegues de contención, porque se me cruzan los cables y tuve un jugador que para mí es uno de los mexicanos con gran nivel que jugaba así como tú”.

Y que cree que en esa posición le podría ir bien a James porque “toda la pelota la va a dar de frente. Es un buen pasador, llega desde la segunda línea a rematar. Tiene buen remate de media distancia, pero esto es de trabajo y no de un día para otro”.

Y desde entonces se ha convertido en uno de los más grandes referentes de la ‘Tricolor’ jugando un total de 118 partidos.

El capitán del conjunto cafetero ha jugado 56 partidos en eliminatorias, 34 en amistosos, 20 en Copa América y 8 en mundiales.

James disputado 9.037 minutos y ha anotado 30 goles con la selección, ha realizado 38 asistencias desde su debut.

