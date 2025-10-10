¿Les alcanzará? Once Caldas y Millonarios buscarán en la fecha 15 de la Liga BetPlay Clausura 2025 hacerse un lugar dentro de los ocho

La fecha 15 de la Liga BetPlay Clausura 2025 dará inicio este sábado 11 y se extenderá hasta el próximo miércoles 15 de octubre, una jornada determinante en las aspiraciones de varios equipos que buscan un lugar dentro de los ocho.

VEA TAMBIÉN Luis Díaz se sigue destacando; el colombiano se encuentra en el top 5 de los jugadores más influyentes de Europa hasta la fecha o

Varias escuadras como Alianza, Once Caldas, Llaneros, Águilas Doradas y Millonarios, con el objetivo claro de meterse dentro de los cuadrangulares finales de la competencia, hacen sus últimas apuestas por llegar a esta instancia del campeonato, que los deje más cerca de la tan anhelada estrella de fin de año.

Entre tanto, otros como el Tolima, Santa Fe y Deportivo Cali quieren consolidarse dentro de los ocho, y para ello deberán buscar sumar de a tres puntos, esto teniendo en cuenta que hay varios equipos que les siguen los pasos de cerca, hecho que podría poner en riesgo su lugar dentro de los posibles clasificados a cuadrangulares.

Once Caldas y Millonarios, sus cálculos matemáticos

En sus aspiraciones por meterse a la siguiente instancia de la competencia, matemáticamente el Blanco Blanco tiene probabilidades más altas que el conjunto Embajador; a pesar de eso, la escuadra capitalina aún tiene la oportunidad para soñar con cupo a los ocho; teniendo en cuenta sus aspiraciones, deben sumar de a tres sí o sí.

Actualmente, el Once Caldas se ubica en la décima casilla con 19 unidades, a un punto del octavo, que es Cali, con 20. Teniendo en cuenta esto, de lograr vencer al DIM en la fecha 15 del futbol colombiano, podría ascender en la tabla, pero para ello deberá esperar que los equipos que están por encima pierdan su partido o empaten.

VEA TAMBIÉN Modificar el calendario de los Mundiales, la nueva propuesta que se estaría estudiando desde la FIFA o

Por su parte, Millonarios está en el puesto 13 con 17 unidades, situación que complica un poco más sus aspiraciones, teniendo en cuenta los rivales que tiene enfrente, comenzando por el Pereira, Bucaramanga, Santa Fe y el mismo Once Caldas, rivales directos que tendrá que superar en el global para hacerse un lugar en los cuadrangulares.

Prográmese: así se jugará la fecha 15 de la Liga BetPlay Clausura 2025

Sábado 11 de octubre

Tolima vs Envigado

Hora: 3:00 p.m.

Hora: 3:00 p.m. América de Cali vs La Equidad

Hora: 7:30 pm

Domingo 12 de octubre

Santa Fe vs Llaneros

Hora: 2:00 pm.

Hora: 2:00 pm. Alianza vs Junior

Hora: 4:10 p.m.

Hora: 4:10 p.m. Bucaramanga vs Unión Magdalena

Hora: 6:20 p.m.

Hora: 6:20 p.m. Águilas Doradas vs Deportivo Pasto

Hora: 8.30 p.m.

Lunes 13 de octubre

Once Caldas vs Medellín

Hora: 5:15 p.m.

Hora: 5:15 p.m. Fortaleza vs Boyacá Chicó

Hora: 7:30 p.m.

Martes 14 de octubre

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Miércoles 15 de octubre