NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Duván Zapata en el juego del Torino ante Cremonese - Foto: EFE
v
Fútbol italiano

"Tenerlo en el campo es un problema para cualquier equipo": presidente del Torino sobre Duván Zapata

diciembre 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
Con los ‘Granates’ Zapata ha logrado marcar 18 tantos desde su vinculación en el año 2023 al equipo de Turín.

El atacante colombiano Duván Zapata fue elogiado por el presidente del Torino, Urbano Cairo, quien destacó el talento y el liderazgo del futbolista cafetero dentro del terreno de juego.

A pesar de que el jugador no ha logrado llegar a su mejor versión luego de aquella lesión que lo mantuvo por casi un año fuera de las canchas, el máximo dirigente del conjunto ‘Granate’ resaltó el papel que tiene ‘El Toro’ cada vez que tiene la oportunidad de sumar minutos con el equipo.

“Tenerlo en el campo es un problema para cualquiera que lo tenga en contra. Está muy motivado y siente la importancia de su papel como capitán”, expresó Cairo tras el triunfo por la mínima diferencia del Torino ante el Cremonese, válido por la fecha 15 de la Serie A.

Aunque el delantero no marcó gol, fue el artífice de la asistencia con la que su compañero Nikola Vlasic puso el único gol del encuentro a los 27 minutos de juego.

Con la anotación de Vlasic, el Torino llegó a un total de 17 unidades, una puntuación que los ubica en la decimotercera casilla en la actual temporada en la liga italiana.

o

A pesar de que el partido no se desarrolló como el conjunto de Turín lo tenía planteado, el presidente destacó lo significativo que ha sido sumar de a tres.

“El equipo estaba bastante motivado, con ganas de hacerlo bien. Puede que no fuera un partido bonito, pero era un partido en el que realmente queríamos ganar”, indicó Urbano Cairo.

Asimismo, el máximo dirigente del Torino también aprovechó el espacio para resaltar el papel del centrocampista croata Nikola Vlasic: “Cuando juega, el Torino es un espectáculo, ahora juega mucho”.

Los números de Duván Zapata con los ‘Granates’

El atacante colombiano se unió a las filas del Torino a mediados del año 2023; desde aquel entonces ha disputado un total de 58 partidos oficiales, en los cuales cuenta con un historial de 18 goles y 5 asistencias.

o

Aunque el ‘Toro’ no ha logrado llegar a aquel momento de éxito que tuvo en sus inicios con el conjunto de Turín en la temporada 2023/2024, donde marcó 13 tantos, cada vez que tiene la oportunidad de sumar minutos, busca la manera de aportarle de manera significativa a su equipo y devolver un poco de la confianza que depositan en él las directivas y su equipo.

Temas relacionados:

Fútbol italiano

Serie A

Futbolistas

Colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Iván Espinosa de los Monteros, político español / FOTO: EFE
Dictadura de Maduro

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Foto: AFP
Mundial 2026

"De lo que se salvó la Vinotinto": así quedó el grupo al que hubiera clasificado Venezuela si pasaba el repechaje

Lebron James, jugador de la NBA (AFP)
LeBron James

¿El fin de una era? A LeBron James se le acabó una racha "imposible" de más de 1.200 partidos

Bob Abreu, exgrandeliga / Foto: EFE
MLB

Estos son los cuatro peloteros venezolanos nominanos al Salón de la Fama de la MLB

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Decomiso de drogas en República Dominicana - Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
Despliegue militar de Estados Unidos

País que autorizó a EE.UU. a usar su principal aeropuerto y una base aérea para el despliegue en el Caribe anunció una operación conjunta en el mar contra una embarcación

La reunión ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el Centro de Congresos de Bremen | Foto: AFP
Artemis

Tres astronautas europeos fueron seleccionados para participar en la misión Artemis II de la NASA

Foto: AFP
Mundial 2026

"De lo que se salvó la Vinotinto": así quedó el grupo al que hubiera clasificado Venezuela si pasaba el repechaje

Matthew Perry, actor - Foto de AFP
Matthew Perry

La condena que recibió médico que suministró ketamina al actor de 'Friends' Matthew Perry

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado se pronunció por primera vez en la semana tras entrega de Premio Nobel: "Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad"

Lebron James, jugador de la NBA (AFP)
LeBron James

¿El fin de una era? A LeBron James se le acabó una racha "imposible" de más de 1.200 partidos

Salida de María Corina Machado de Venezuela
María Corina Machado, Nobel de Paz

Olas de tres metros, pérdida del GPS y naufragio: Más detalles de la extracción de película de María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre