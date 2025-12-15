"Tenerlo en el campo es un problema para cualquier equipo": presidente del Torino sobre Duván Zapata

El atacante colombiano Duván Zapata fue elogiado por el presidente del Torino, Urbano Cairo, quien destacó el talento y el liderazgo del futbolista cafetero dentro del terreno de juego.

A pesar de que el jugador no ha logrado llegar a su mejor versión luego de aquella lesión que lo mantuvo por casi un año fuera de las canchas, el máximo dirigente del conjunto ‘Granate’ resaltó el papel que tiene ‘El Toro’ cada vez que tiene la oportunidad de sumar minutos con el equipo.

“Tenerlo en el campo es un problema para cualquiera que lo tenga en contra. Está muy motivado y siente la importancia de su papel como capitán”, expresó Cairo tras el triunfo por la mínima diferencia del Torino ante el Cremonese, válido por la fecha 15 de la Serie A.

Aunque el delantero no marcó gol, fue el artífice de la asistencia con la que su compañero Nikola Vlasic puso el único gol del encuentro a los 27 minutos de juego.

Con la anotación de Vlasic, el Torino llegó a un total de 17 unidades, una puntuación que los ubica en la decimotercera casilla en la actual temporada en la liga italiana.

A pesar de que el partido no se desarrolló como el conjunto de Turín lo tenía planteado, el presidente destacó lo significativo que ha sido sumar de a tres.

“El equipo estaba bastante motivado, con ganas de hacerlo bien. Puede que no fuera un partido bonito, pero era un partido en el que realmente queríamos ganar”, indicó Urbano Cairo.

Asimismo, el máximo dirigente del Torino también aprovechó el espacio para resaltar el papel del centrocampista croata Nikola Vlasic: “Cuando juega, el Torino es un espectáculo, ahora juega mucho”.

Los números de Duván Zapata con los ‘Granates’

El atacante colombiano se unió a las filas del Torino a mediados del año 2023; desde aquel entonces ha disputado un total de 58 partidos oficiales, en los cuales cuenta con un historial de 18 goles y 5 asistencias.

Aunque el ‘Toro’ no ha logrado llegar a aquel momento de éxito que tuvo en sus inicios con el conjunto de Turín en la temporada 2023/2024, donde marcó 13 tantos, cada vez que tiene la oportunidad de sumar minutos, busca la manera de aportarle de manera significativa a su equipo y devolver un poco de la confianza que depositan en él las directivas y su equipo.