Este es el costo de las suites de lujo que puso en venta la FIFA para ver a la selección argentina en el Mundial

La FIFA puso a disposición para el púbico las exclusivassuites de lujopara ver los partidos de la selección argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Estos espacios incluyen una vista privilegiada del campo de juego y una gran variedad de bebidas, además de baño privado y pases para estacionamiento.

Para el próximo 16 de junio para el partid entre Argentina y Argelia, la FIFA puso a la venta seis suites de lujo.

Los costos varían entre los 44.200 dólares, la cual incluye 13 entradas y los 78.200 dólares, que ofrece 23 tickets para el partido.

El Arrowhead Stadium es famoso por su atmósfera intimidante y su legado en la NFL, con un aforo para 79.451 espectadores.

La FIFA menciona que el Arrowhead Stadium, hogar de los Kansas City Chiefs, logró un récord de 142,2 decibelios en un partido de 2014, lo que le valió el título Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo.

Actualmente hay 17 suites disponibles para el partido contra Austria, que se jugará el 22 de junio en Arlington, Texas.

Los precios van desde 43.350 dólares por un paquete de 17 entradas hasta 96.600 dólares por un paquete de 24 entradas.

Para el 27 de junio se ofrecen 10 suites: la más económica cuesta 64.800 dólares e incluye 18 tickets, mientras que la más cara iguala el máximo de 96.600 dólares y también contempla 24 entradas.