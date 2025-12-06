Tercer título para Lionel Messi con el Inter Miami; el argentino se proclamó campeón de la MLS

De la mano de Lionel Messi, quien, aunque no marcó gol, brilló con sus magistrales jugadas y asistencias, el Inter Miami se proclamó campeón de la Major League Soccer (MLS 2025), tras vencer 3 goles por 1 al Vancouver Whitecaps.

VEA TAMBIÉN Los partidos más destacados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026 o

Esta se convierte en la primera Liga para el astro argentino, quien se unió a las filas de las ‘Garzas’ a mediados del año 2023 y el cual, con este título, se convierte en las más conquistas en la historia del fútbol.

Los dirigidos por el también argentino Javier Mascherano se fueron arriba en el marcador a tan solo 8 minutos del tiempo inicial del encuentro, luego de que el defensor colombiano Édier Ocampo, del Vancouver Whitecaps, mandara el balón al fondo de su propia red.

Una jugada que comenzó en los pies de Lionel Messi, quien lanzó un pase a Rodrigo de Paul, que tras recibir el balón lo envió a su compañero Tadeo Allende, el cual puso un centro que tenía como destino a Matteo Silvetti, pero en su camino se encontró con Ocampo, quien terminó enviando la pelota a la portería defendida por Yohei Takaoka.

Tras el 1 a 0 a favor del Inter Miami, vino la reacción del Vancouver Whitecaps, quien comenzó a hacerse al balón y acercarse al arco de Rocco Ríos, pero carecieron de efectividad para definir; con este marcador se fueron los equipos al descanso.

En la etapa complementaria y luego de insistir en varias oportunidades, llegó el descuento para los ‘Azul y blanco’ por medio de Ali Ahmed, quien anotó la igualdad sobre los 60 minutos de juego.

Cuando parecía que el Vancouver iba a ampliar el marcador, apareció Lionel Messi nuevamente para darle un aire a su equipo. El astro argentino ejerció presión en ataque, robó la pelota y asistió a su compatriota Rodrigo de Paul, que mandó arriba en el global a las ‘Garzas’.

Pero esto no terminó allí; en el tiempo de reposición, el equipo de Macherano puso el 3 a 1 final del encuentro, el cual llegó por medio de Rodrigo, quien nuevamente fue asistido por Messi.

Con este resultado, el Inter Miami se proclamó campeón de la MLS de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer título para el astro argentino en la Liga y el primer campeonato para su compatriota, el técnico Javier Macherano.

De esta manera, Lionel Messi alcanzó su tercer título con las ‘Garzas’: Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025. Asimismo, se convierte en el futbolista con más títulos en la historia del fútbol, con un total de 44.

"Pero, como dije anteriormente, esto es todo de los jugadores. Ellos son los que han conseguido esta temporada; pelearon hasta el último partido por el título. Se nos escapó en la Champions, se nos escapó con la League Cup, pero esta no se podía escapar. Esta era para nuestra gente, para nuestra familia", fueron las palabras de Macherano a Apple TV.

El juego también estuvo marcado por la despedida de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes con este título pusieron punto final a su carrera como futbolistas profesionales.