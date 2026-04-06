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Lunes, 06 de abril de 2026
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Faustino Asprilla

Exfutbolistas 'Tino' Asprilla y Nicole Regnier se unen al extenista Juan Sebastián Cabal para un nuevo y atractivo proyecto de cara al Mundial 2026

abril 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia - Foto AFP
Los tres deportistas colombianos han utilizado sus distintas plataformas para convertirse en referentes globales.

Los exfutbolistas colombianos Faustino 'El Tino' Asprilla y Nicole Regnier se unieron al tenista también cafetero Juan Sebastián Cabal para trabajar en nuevo proyecto de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que empieza el próximo 11 de junio y se desarrollará hasta el 19 de julio.

Se trata de una serie de formatos en los que los tres deportistas trabajarán y que estarán enfocados en anticipación de jugadas de la cita mundialista, lectura táctica y análisis de momentos clave, una tendencia que se ha fortalecido recientemente en las audiencias deportivas.

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La iniciativa, cabe resaltar, hace parte de una estrategia de la plataforma de entretenimiento deportivo Stake, que anunció la incorporación de los referentes colombianos a su portafolio internacional de embajadores de cara a la cita mundialista.

Según datos proporcionados por la misma plataforma, más del 60 % de los aficionados al deporte consume contenido explicativo o analítico, más allá del resultado final, por lo que será una estrategia global de la empresa que busca integrar voces con experiencia competitiva y capacidad de análisis del juego.

"Cada uno de los seleccionados aporta una mirada distinta: Asprilla, con trayectoria en ligas europeas y torneos internacionales, representa la intuición y la lectura ofensiva del juego; Cabal, desde el alto rendimiento en el tenis, aporta precisión y estrategia; mientras que Regnier conecta con las nuevas audiencias desde el análisis y la conversación deportiva", explica Stake en un comunicado.

Asprilla, por su parte, considera que actualmente "el fútbol se vive distinto". "El hincha ya no solo celebra el gol, también quiere entender la jugada y anticipar lo que puede pasar. Desde mi experiencia leer el partido es clave y eso es lo que queremos compartir", indicó, citado por Stake.

Para Cabal, en el deporte de alto rendimiento, la estrategia y la concentración juegan un papel fundamental. "Cada punto tiene una intención, y poder llevar esa forma de entender el deporte a los aficionados es una manera de acercarlos a lo que realmente se vive en competencia", dijo, citado en el mismo boletín.

Las declaraciones de Regnier sobre este nuevo trabajo también fueron recogidas en la comunicación sobre el proyecto.

La exfutbolista de ascendencia belga destacó que el análisis del juego "se ha vuelto parte fundamental de cómo las nuevas audiencias consumen deporte" y que ahora "hay más interés en entender el porqué de las decisiones y no solo el resultado".

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Entretanto, la casa de apuestas en línea es también actualmente patrocinadora oficial de Fortaleza FC de la Liga BetPlay Dimayor y a nivel global tiene dentro de su portafolio a otros íconos del fútbol como Íker Casillas, el Kun Agüero y Eden Hazard, y a la peleadora de la UFC Valentina Shevchenko, el Everton de la Premier League y el cantante canadiense Drake.

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