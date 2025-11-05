El cometa interestelar 3I/ATLAS mostró signos de aceleración sin explicación en la gravedad tras acercarse al Sol: una fuerza extra lo empujó

El cometa interestelar 3I/ATLAS sorprendió a los amantes del espacio y la comunidad científica por haber mostrados signos de aceleración no gravitacional tras haberse acercado al Sol de nuestro sistema solar el pasado 29 de octubre.

La desviación respecto al recorrido que debería haber tenido el cometa, únicamente por cuenta de la gravedad, ha despertado especulaciones que indican que el origen del inesperado movimiento tiene características tecnológicas en un origen desconocido.

No obstante, medios especializados como Xataka han moderado esas teorías en el borde de la concesión de que alienígenas están detrás del cometa. El portal explica que la “explicación más probable” no es que 3I/ATLAS sea una nave de otro mundo.

“hay una alternativa puramente natural que los astrónomos conocen bien. La desviación del objeto, equivalente a diez veces el radio de la Tierra en un mes, encaja con una aceleración natural que ocurre en cometas muy activos a su paso por el Sol: el hielo sublimado actuó como un propulsor”, precisó.

Para Xataka “la física es simple” y “cuando el cometa se acerca al Sol, la radiación solar calienta su núcleo”. “Los hielos de su superficie (ya sean de agua, de monóxido de carbono o de dióxido de carbono) no se derriten, sino que pasan directamente de sólido a gas, un proceso conocido como sublimación”.

“Este gas escapa violentamente al espacio a través de grietas o zonas activas en la superficie, formando chorros o ‘jets’. Por la tercera ley de Newton (acción-reacción), estos chorros de gas actúan como pequeños motores de cohete, empujando el núcleo del cometa en la dirección opuesta y alterando su órbita”, mencionó.

La NASA hace unas semanas confirmó que el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, fue el primero en informar sobre sus observaciones del cometa 3I/ATLAS al Centro de Planetas Menores, el 1 de julio de 2025.

“Desde ese primer informe, se recopilaron las observaciones hechas antes del descubrimiento en los archivos de tres telescopios ATLAS en diferentes partes del mundo y en la Instalación de Fenómenos Transitorios Zwicky de Caltech, en el Observatorio Palomar del condado de San Diego, California”, indicó la Nasa.

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora.

Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol. Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar.

El cometa 3I/ATLAS, según la Nasa, no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta.

El 3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de alrededor de 1,4 au (210 millones de kilómetros, o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte.