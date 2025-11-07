NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Estados Unidos

Extraditan a exestrella de la NFL para afrontar cargos de intento de asesinato

noviembre 7, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Fútbol Americano NFL / FOTO: EFE
En la orden de arresto emitida en junio se indica que varios testigos vieron al exjugador disparar tras un altercado físico con otro hombre.

El controvertido Antonio Brown, siete veces All-Star de la liga de football americano (NFL), fue arrestado en Dubai y extraditado a Estados Unidos para afrontar cargos de intento de asesinato, informaron este jueves autoridades locales.

Brown, de 37 años, es acusado de abrir fuego durante un evento de boxeo amateur en Miami (Florida) el pasado 16 de mayo.

o

En la orden de arresto emitida en junio se indica que varios testigos vieron al estadounidense disparar tras un altercado físico con otro hombre, aparentemente usando una pistola que tomó de un guardia de seguridad.

En un mensaje en X, Brown alegó haber sido atacado "por múltiples individuos" que intentaron robarle sus joyas y causarle "daño físico". No se entregó a la policía tras la orden de arresto afirmando que estaba "fuera del país".

Este jueves, el departamento de policía de Miami reportó que Brown fue "localizado en Dubái y detenido".

o

"Desde entonces, Brown ha sido extraditado al condado de Essex (Nueva Jersey)" a la espera de ser trasladado a la cárcel del condado de Miami-Dade, dijo la policía en un comunicado.

El exreceptor, ganador del Super Bowl en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, ha protagonizado una larga lista de polémicas dentro y fuera de las canchas.

En uno de esos episodios, en 2019 fue acusado de agresión sexual por una exentrenadora en una demanda civil que terminó en un acuerdo entre ambos dos años después.

La carrera de Brown en la NFL, que disputó principalmente con el uniforme de los Pittsburgh Steelers, llegó a su fin en 2022 después de que se quitara su camiseta y abandonara el campo en pleno partido de los Buccaneers ante los New York Jets.

