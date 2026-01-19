NTN24
Lo que se sabe del concierto póstumo de Yeison Jiménez en El Campín: así se llevará a cabo el show

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
La empresa 'Sírvalo Pues Eventos' informó que se tomó la decisión de seguir adelante con el concierto.

La organización de “Mi Promesa Tour 2.0” confirmó a través de un comunicado que el concierto del fallecido cantante Yeison Jiménez en el estadio El Campín de Bogotá sí se llevará a acabo pese a su muerte.

Tras varias conversaciones entre su equipo de trabajo y sus familiares, la empresa 'Sírvalo Pues Eventos' informó que se tomó la decisión de seguir adelante con el concierto, el cual se había convertido en uno de sus más grandes sueños.

Antes de su fallecimiento, el artista soñaba con realizar su segundo concierto en el Campín el próximo 28 de marzo. Sin embargo, este evento ya no contará con la presencia del cantante tras la tragedia del pasado 10 de enero que enlutó la música colombiana.

El evento, denominado “Mi Promesa 2, El sueño del Aventurero”, que estaba previsto para el mes de marzo, ahora se llevará a cabo el 31 de enero de 2026.

o

El Show estará a cargo de la banda oficial del cantante y contará con la presentación de varios invitados sorpresa.

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.

Días después de su muerte y en medio del dolor que ha generado su partida, su equipo y su familia confirmó un homenaje en su honor.

El cantante recibió este miércoles un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá, con acceso al público y aficionados de su música.

