“Sencillamente una obra de arte”: Luis Javier Suárez se inventó una lujazo en la agonía del partido para la victoria de su equipo, el Sporting de Lisboa

Se disputa la jornada 20 en la liga portuguesa y el Sporting de Lisboa, donde juega el delantero colombiano Luis Javier Suárez, enfrentó al Clube Desportivo Nacional, llevándose la victoria sobre el final del partido.

VEA TAMBIÉN Susto en el fútbol italiano: hinchas del Inter de Milan lanzaron una bomba de estruendo al arquero del Cremonese impactándolo en la cabeza o

En el primer tiempo del compromiso no hubo goles, las emociones llegaron faltando 20 minutos para que finalizara la segunda mitad. Pedro Goncalves abrió el marcador para el Sporting al minuto 72, pero la alegría solo duró cuatro minutos, pues Alan Nuñez igualó las acciones al 76, pero todavía faltaba la aparición de Luis Javier Suárez.

El colombiano, bien posicionado en el área, recibió un pase desde el costado izquierdo de su compañero Alisson Santos y el samario la mandó a guardar de taco al minuto 96, ya en el final del partido, para darle la victoria al Sporting de Lisboa.

Esta pintura no pasó desapercibida por los aficionados del fútbol que no dudaron en reaccionar: “Lo que está haciendo antes del mundial es una locura”, “gol de antología en el último minuto para el triunfo del Sporting”, “sencillamente una obra de arte”, “Dios cuídalo de aquí al mundial”, entre otros.

Con este tanto, Luis Javier Suárez suma 18 anotaciones en la liga portuguesa y 25 en total con el equipo en todas las competencias que está disputando el Sporting de Lisboa, que espera un traspié del líder Porto para acercarse más al liderato del torneo local.