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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Clásico Mundial de Béisbol

Hasta Don Omar celebró el triunfo de Venezuela frente a EE. UU. en el Clásico Mundial de Béisbol: "Le recordaron al mundo de qué está hecho su pueblo"

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Don Omar - EFE - AFP
Don Omar - EFE - AFP
El combinado venezolano se impuso frente al equipo norteamericano en el LoanDepot Park de Miami.

Venezuela logró un importante hito el martes al vencer 3-2 a Estados Unidos y ganar el Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia, lo que desencadenó una ola de júbilo a nivel nacional e internacional.

Y es que desde artistas hasta políticos han salido a festejar la impecable hazaña del combinado venezolano frente a los norteamericanos en el LoanDepot Park de Miami.

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Recientemente, el cantante puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar, reaccionó mediante sus redes sociales con una publicación en la que celebró con los venezolanos.

“Campeones del mundo. Lo que hicieron hoy va más allá de un campeonato. Le recordaron al mundo de qué está hecho su pueblo. Hoy me uno a su celebración porque sé lo que vale una victoria así. Sé lo que significa cargar con la esperanza de un país entero”, escribió.

Y concluyó: “Felicidades a su selección por una hazaña histórica. Mi respeto, mi admiración y mi abrazo para un país que nunca ha dejado de creer”.

La líder de la democracia venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, también fue una de las personalidades que no dudó en festejar, destacando lo orgullosa que se siente de haber nacido en su país.

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“¡Ganamos! Somos campeones del mundo. Qué orgullo ser venezolana. Gracias, muchachos”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.

A ella se unió el presidente legítimo del país, Edmundo González Ururria, que agradeció al equipo por su trabajo en el torneo.

Ayer, en cada rincón del mundo donde hay un venezolano, se celebró. Gracias al equipazo venezolano por ese regalo. Por permitirnos celebrar, por darnos un respiro, por recordarnos lo que somos y también lo que podemos volver a ser. Que esta alegría no sea solo un instante, sino una referencia. Que este sentimiento nacional nos acompañe también en lo que viene”, comentó en X.

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