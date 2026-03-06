NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Elecciones

Ley seca en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo: ¿cuándo inicia?

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones Colombia | Foto referencia: EFE
Elecciones Colombia | Foto referencia: EFE
De cara a los comicios, el secretario de Gobierno de Bogotá informó que la capital colombiana tendrá restricción de ley seca durante este fin de semana.

Este domingo 8 de marzo más de 41 millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y también se realizarán las consultas interpartidistas de tres coaliciones para escoger candidaturas presidenciales únicas.

De cara a las elecciones, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que la capital colombiana tendrá restricción de ley seca durante este fin de semana.

“La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo”, informó.

La medida comenzará a regir desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a mediodía.

Durante este tiempo, estará restringido el consumo, venta y comercialización de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, así como en espacios públicos.

o

El alcalde Carlos Fernando Galán liderará un dispositivo para monitorear los 1.083 puestos y 18.160 mesas de votación en la ciudad durante la jornada electoral.

Asimismo, las autoridades han informado que el día de los comicios no se podrán exhibir carteles, pasacalles, vallas y afiches con propaganda electoral, ya que serán decomisados por la Policía Nacional.

Cabe destacar que, tras las elecciones, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte confirmó que no se realizará la ciclovía en la capital.

“Este domingo 8 de marzo hacemos una pausa por la jornada electoral. Durante esta fecha no habrá servicio en los siguientes programas: ciclovía, puntos de actividad física (Recreovías y Boxes de CrossHiit) y puntos itinerantes de la Escuela de la Bici”, indicaron.

