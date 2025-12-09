Equipo de María Corina Machado confirma en primicia a NTN24 que hay una estrategia avanzada para actuar en las primeras horas de una transición tras eventual salida del poder de Maduro

Carlos Blanco, economista, politólogo y miembro del equipo que desarrolla el programa de gobierno de María Corina Machado, confirmó en primicia a NTN24 que “hay una estrategia muy avanzada para actuar en las primeras horas de una transición” tras la eventual salida de Nicolás Maduro del poder.

VEA TAMBIÉN "Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado o

Blanco, en ese sentido, reveló nuevos componentes del plan, que, según el medio de comunicación estadounidense, The Washinton Post, está siendo estudiado por funcionarios de la unión americana.

De acuerdo con el reporte del colaborador de Machado, tres medidas serían imprescindibles para los primeros 100 días de un nuevo gobierno: seguridad, atención humanitaria y estabilidad jurídica.

Esta información coincide con dos hechos históricos en pro de la tan esperada transición política en Venezuela: el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder de la democracia venezolana (Machado).

Estados Unidos ha mantenido un despliegue militar significativo en el mar Caribe en las últimas semanas. Dicha operación, denominada ‘Lanza del Sur’ incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, destructores de misiles guiados (como el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), aviones espía P-8, un submarino de ataque y aproximadamente 4.500 marines.

VEA TAMBIÉN “María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz o

Este 9 de diciembre de 2025, se reportó que dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EE. UU. realizaron un sobrevuelo dentro del espacio aéreo del estado Zulia, en el golfo de Venezuela, lo que fue calificado como una incursión inédita.

El Comando Sur de EE. UU., a su vez, ha realizado ejercicios de fuego real y maniobras de desembarco en el Caribe, incluyendo Puerto Rico, lo que ha sido interpretado por Venezuela como un acto de provocación.

En referencia al Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado ganó el prestigioso galardón por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su ardua lucha por lograr una transición política en el país caribeño.

De momento, mientras en Oslo (capital de Noruega) se ultiman detalles para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025- que se celebrará este miércoles 10 de diciembre- el mundo está a la espera de que se confirme la presencia de María Corina Machado en dicho evento.