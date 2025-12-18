NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Represión en Venezuela

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

diciembre 18, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Gabriel Rodríguez tenía 16 años cuando fue capturado por el régimen y recientemente fue condenado a 10 años de prisión.

Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez, el joven de 17 años que fue recientemente condenado por el régimen de Nicolás Maduro a 10 años de prisión, aseguró en La Noche de NTN24 que "no podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida".

Rodríguez fue arrestado cuando tenía 16 años hace 11 meses en la localidad de Cabudare, estado Lara, y se convirtió en el primer menor de edad condenado bajo el régimen madurista.

o

"Se va a esperar a que salga la sentencia para buscar una apelación", indicó la tía del condenado adolescente.

Al joven, cabe resaltar, le imputaron los delitos de terrorismo e instigación el odio y actualmente está a punto de cumplir un año tras las rejas del régimen venezolano.

"Gabriel en estos momentos se encuentra en shock, impactado, sorprendido y también decepcionado porque él pensó que le iban a dar su libertad. Él pedía así sea una libertad bajo una medida cautelar porque él quería continuar sus estudios", contó Méndez.

La tía de Rodríguez indicó, sin embargo, que el joven se encuentra "firme y con fe". "Él dice que confía en Dios acerca de que le van a dar su libertad", puntualizó, sobre quien estaba cerca de ingresar a la universidad para estudiar ingeniería civil.

Méndez rechazó contundentemente los cargos impuestos sobre Rodríguez y resaltó que era alguien "noble, humilde y de buenos sentimientos" y dispuesto a colaborar. "No es porque sea mi sobrino, pero tiene valores y principios".

Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron como exagerada y desproporcionada la sentencia contra rodríguez.

La ONG 'Justicia, Encuentro y Perdón' advirtió que en Venezuela se está perpetuando una 'lógica de criminalización precoz' contra niños y adolescentes.

Orlando Moreno, coordinador del comité de derechos humanos del Movimiento Político de oposición Vente Venezuela, activista y perseguido del régimen venezolano, rechazó también en La Noche de NTN24 la acción del régimen.

Moreno aseveró que lo que el régimen de Maduro busca con este tipo de acciones es "sembrar un terror paralizante". "El régimen detiene a menores por una razón muy perversa", expresó.

o

El activista considera que la sentencia no consiste en "un error de procedimiento", sino en "una táctica planificada de terrorismo de Estado". "Quieren que el miedo llegue hasta el último rincón de cada casa. Que cada padre sienta que nadie está a salvo", mencionó.

Al imputarle este tipo de delitos, el régimen le roba al joven "no solamente la libertad, sino su futuro" y le someten a un sistema de justicia que, de acuerdo con Moreno, "ya no existe" en Venezuela.

Temas relacionados:

Represión en Venezuela

Régimen de Maduro

Represión de Maduro

Adolescentes

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Francisco Santos exvicepresidente de Colombia - Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

Portaviones Gerald Ford
Portaviones

Comando Sur publica foto del portaviones Gerald Ford en una isla del Caribe

Desnutrición en Venezuela

"Desnutrición aguda": el drama silencioso en Venezuela que se equipara al escenario del 2016

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Francisco Santos exvicepresidente de Colombia - Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

Portaviones Gerald Ford
Portaviones

Comando Sur publica foto del portaviones Gerald Ford en una isla del Caribe

Desnutrición en Venezuela

"Desnutrición aguda": el drama silencioso en Venezuela que se equipara al escenario del 2016

Secuestro

Coach de las Águilas, Wilson Álvarez, niega haber sido víctima de secuestro en Maracaibo

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa - AFP
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa

Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Ataque a precandidato peruano
Perú

Perú planteó drástica medida para los candidatos presidenciales en medio de la creciente inseguridad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre