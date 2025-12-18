"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez, el joven de 17 años que fue recientemente condenado por el régimen de Nicolás Maduro a 10 años de prisión, aseguró en La Noche de NTN24 que "no podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida".

Rodríguez fue arrestado cuando tenía 16 años hace 11 meses en la localidad de Cabudare, estado Lara, y se convirtió en el primer menor de edad condenado bajo el régimen madurista.

"Se va a esperar a que salga la sentencia para buscar una apelación", indicó la tía del condenado adolescente.

Al joven, cabe resaltar, le imputaron los delitos de terrorismo e instigación el odio y actualmente está a punto de cumplir un año tras las rejas del régimen venezolano.

"Gabriel en estos momentos se encuentra en shock, impactado, sorprendido y también decepcionado porque él pensó que le iban a dar su libertad. Él pedía así sea una libertad bajo una medida cautelar porque él quería continuar sus estudios", contó Méndez.

La tía de Rodríguez indicó, sin embargo, que el joven se encuentra "firme y con fe". "Él dice que confía en Dios acerca de que le van a dar su libertad", puntualizó, sobre quien estaba cerca de ingresar a la universidad para estudiar ingeniería civil.

Méndez rechazó contundentemente los cargos impuestos sobre Rodríguez y resaltó que era alguien "noble, humilde y de buenos sentimientos" y dispuesto a colaborar. "No es porque sea mi sobrino, pero tiene valores y principios".

Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron como exagerada y desproporcionada la sentencia contra rodríguez.

La ONG 'Justicia, Encuentro y Perdón' advirtió que en Venezuela se está perpetuando una 'lógica de criminalización precoz' contra niños y adolescentes.

Orlando Moreno, coordinador del comité de derechos humanos del Movimiento Político de oposición Vente Venezuela, activista y perseguido del régimen venezolano, rechazó también en La Noche de NTN24 la acción del régimen.

Moreno aseveró que lo que el régimen de Maduro busca con este tipo de acciones es "sembrar un terror paralizante". "El régimen detiene a menores por una razón muy perversa", expresó.

El activista considera que la sentencia no consiste en "un error de procedimiento", sino en "una táctica planificada de terrorismo de Estado". "Quieren que el miedo llegue hasta el último rincón de cada casa. Que cada padre sienta que nadie está a salvo", mencionó.

Al imputarle este tipo de delitos, el régimen le roba al joven "no solamente la libertad, sino su futuro" y le someten a un sistema de justicia que, de acuerdo con Moreno, "ya no existe" en Venezuela.