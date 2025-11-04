Actor británico Jonathan Bailey se convierte en el primer hombre homosexual en ser nombrado el “más sexy del año” por la revista People

El actor británico Jonathan Bailey reconocido por su trabajo en producciones como ‘Bridgerton’ y ‘Wicked’ ha sido nombrado como el hombre más sexy del planeta.

La estrella británica se convierte en el primer hombre homosexual en ser nombrado como el hombre más sexy del 2025 por la revista People.

People ha descrito a Bailey, de 37 años, como un hombre “rebosante de encanto, ingenio y una belleza casi injusta, se ha convertido en una de las estrellas más irresistibles de Hollywood”.

El inglés comenzó a ponerse en el foco del mundo al interpretar a Anthony Bridgerton en la famosa serie de Netflix.

Su papel como asesor del Congreso en la serie Fellow Travelers le dio una nominación en los premios Emmy y se volvió mucho más popular con su participación en la adaptación en pantalla grande del exitoso musical ‘Wicked’.

Sobre el reconocimiento, Jonathan afirmó que cuando se enteró de la noticia pensó que era un gran honor.

“Obviamente me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo. Ha sido un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren”, añadió.

El artista bromeó sobre ser el “novio de internet” y explicó que su primer amor platónico famoso fue el príncipe Eric de la película de Disney ‘La Sirenita’.

Bailey hace historia al convertirse en el primer hombre abiertamente homosexual en ser reconocido con el título que People concede cada año desde 1985.

Desde 1985, la revista People escoge al actor que considera es el “hombre más sexy del año”, usualmente suelen ser estrellas de Hollywood que han tenido un gran “frenesí” entre el público femenino.

En ediciones pasadas algunos de los actores escogidos por la famosa revista han sido: Johnny Depp, Hugh Jackman, Michael B. Jordan, Idris Elba, Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Chris Evans y Paul Rudd.

Desde los últimos 40 años, desde su creación en 1985, la revista People se ha encargado en nombrar cada año al “hombre vivo más sexy”, un largo catálogo que incluye importantes nombres de cantantes, actores y hasta políticos:

Mel Gibson (1985), Mark Harmon (1986), Harry Hamlin (1987), John F. Kennedy Jr. (1988), Sean Connery (1989), Tom Cruise (1990), Patrick Swayze (1991), Nick Nolte (1992), Richard Gere (1993 y 1999), Keanu Reeves (1994), Brad Pitt (1995 y 2000), Denzel Washington (1996), George Clooney (1997 y 2006), Harrison Ford (1998), Pierce Brosnan (2001), Ben Affleck (2002), Johnny Depp (2003 y 2009), Jude Law (2004), Matthew McConaughey (2005), Matt Damon (2007), Hugh Jackman (2008), Ryan Reynolds (2010), Bradley Cooper (2011), Channing Tatum (2012), Adam Levine (2013), Chris Hemsworth (2014), David Beckham (2015), Dwayne Johnson (2016), Blake Shelton (2017), Idris Elba (2018), John Legend (2019), Michael B. Jordan (2020), Paul Rudd (2021), Chris Evans (2022), Patrick Dempsey (2023), John Krasinsky (2024) y Jonathan Bailey (2025).