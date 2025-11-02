El famoso cantante que se mezcló con el público del concierto de Shakira y mostró sus dotes como bailarín

La cantante colombiana Shakira volvió mucho antes de lo esperado a Bogotá para brindar un tremendo concierto en el Vive Claro, siendo el último de la gira ‘Las Mujeres ya no Lloran’ en su país natal.

Un espectáculo que estuvo lleno de baile, luces, energía, música y una variedad de temas que fue desde sus primeros trabajos y de los más aclamados por sus fans, hasta sus más recientes canciones.

VEA TAMBIÉN Shakira escribió un mensaje en el que reveló lo que piensa de Cali y compartió fotos de sus dos conciertos en la ciudad o

El concierto inició con ‘La Fuerte’ y un saludo a las cerca de 50.000 personas que llegaron al Vive Claro, siendo la primera artista en conseguir un ‘sold out’ en esta plaza.

El show de Shakira nadie se lo quería perder y uno de los que estuvo dentro del público fue el cantante Beéle, uno de los más sonados del 2025, quien demostró que por sus venas corre sangre costeña al bailar champeta.

Y es que la barranquillera fusiona diferentes ritmos tanto en sus canciones de estudio como cuando las presenta en vivo, pues hubo recorrido que paso dese el rock y el pop anglo, hasta la salsa, la bachata, la champeta, el reguetón y la música electrónica.

Además, ‘Shak’ invitó a la orquesta filarmónica de mujeres de Bogotá a interpretar de manera magistral la canción ‘La Pared’, uno de los temas nuevos de este ‘setlist’ en comparación con las dos fechas que tuvo en el estadio Nemesio Camacho El Campín los días 26 y 27 de febrero del 2025.

Otras canciones que sorprendieron en la noche del 1 de noviembre fueron: 'Si te vas' de su álbum 'Dónde están los ladrones', 'Día de Enero', que es uno de los temás más aclamados de su discografía y que no la tenía incluída en la gira; y 'Suerte', pues en los conciertos de principio de año, la colombiana interpretó fue la versión en inglés 'Whenever, Wherever'.

En total, 'Shak' dio nueve conciertos en Colombia, pues aparte de los 3 que dio en Bogotá, también tuvo fechas en Cali, Medellín y su natal Barranquilla.

Con su concierto en el Vive Claro de Bogotá se termina el paso de la gira ‘Las Mujeres ya no Lloran’ por Colombia, pero las fechas continúan en Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina.