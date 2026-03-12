Malas noticias para la selección Colombia de cara a la fecha FIFA de la Liga de Naciones: Mayra Ramírez se volvió a lesionar

No son buenas noticias para la selección Colombia femenina de mayores de cara a la reanudación de la Liga de Naciones de la Conmebol camino al Mundial de Brasil 2027.

Pues recientemente, desde el Chelsea, escuadra en que milita la delantera Mayra Ramírez, se ha conocido que, en medio de la rehabilitación de su lesión del tendón de la corva, recayó y todo parece indicar que se perderá lo que resta de la temporada.

La entrenadora del conjunto “Blue”, Sonia Bompastor, fue la encargada de entregar el reporte médico de la atacante colombiana en medio de la atención a medios previo al juego por la Copa Femenina ante el Manchester United, que se juega el próximo domingo 15 de marzo.

"Mayra estaba progresando bien, pero sufrió una nueva lesión durante la rehabilitación. Ha sido una temporada muy dura y difícil para ella, y no estoy segura de que la veamos hasta el final, por desgracia", dijo la directora técnica del Chelsea.

VEA TAMBIÉN ¿Jhon Durán elegía qué partidos jugar con el Fenerbahce? Esto dijo el presidente del equipo turco o

Asimismo, Sonia Bompasto dejó ver que, aunque Mayra no pasa por el mejor momento emocionalmente, el club ha tratado de brindarle todo el apoyo necesario en medio de este proceso.

"Está pasando por un mal momento mental, es normal. Ha sido una temporada difícil para ella con las lesiones y a veces es difícil explicarlo todo. Hablé con ella; está muy afectada. Es normal. Pero todos en el club nos aseguramos de apoyarla adecuadamente y de brindarle lo que necesita", concluyó la estratega del conjunto británico.

En ese sentido, Mayra Ramírez, una de las fichas claves de la selección Colombia, se perderá los encuentros clasificatorios de la Liga de Naciones de la Conmebol con el conjunto ‘Tricolor’. Esto teniendo en cuenta la magnitud de su lesión.

Sin duda alguna, una situación preocupante para el entrenador Ángelo Marsiglia, teniendo en cuenta que durante los encuentros de preparación que tuvo el equipo nacional en la SheBelieves Cup no dejó las mejores impresiones, pues de tres partidos disputados tan solo ganó uno.

VEA TAMBIÉN El Torino rescindiría el contrato del colombiano Duván Zapata porque, al parecer, no ha cumplido con las expectativas o

Durante la competencia se vio un equipo con falta de creación de juego y una goleadora que pueda definir acciones claras dentro del área.

¿Cuándo juega la selección Colombia en la Liga de Naciones?

La ‘Tricolor’ volverá a tener acción el próximo 10 de abril, día en que se medirá ante su similar de Venezuela por la fecha 5 de la competencia. Cuatro días después se enfrentará a la selección de Chile.