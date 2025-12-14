NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Colombia

Autobús que transportaba estudiantes se fue por un barranco y dejó al menos 16 muertos

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Policía colombiana / @PoliciaColombia
Los jóvenes se encontraban de excursión desde la región Caribe colombiana hacia Medellín cuando ocurrió el accidente.

Al menos 16 personas murieron este domingo cuando un autobús que transportaba estudiantes se precipitó por un barranco en Colombia, según informes de medios locales.

Los jóvenes se encontraban de excursión desde la región Caribe colombiana hacia Medellín cuando ocurrió el accidente, informó Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia, en una publicación en X.

"Hasta el momento, se han reportado más de una docena de personas fallecidas y 20 heridas. Toda la red hospitalaria se ha activado para atender y apoyar esta emergencia", declaró Rendón.

o

Infobae informó que 16 personas murieron, que los estudiantes eran de 11 grado y que había 45 personas a bordo del autobús.

El gobernador Rendón indicó que el autobús transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, ciudad de su departamento.

El accidente ocurrió a las 5:40 a. m. (10:40 GMT) en la vía que une los municipios de Remedios y Zaragoza, en la zona de El Chispero, informó el diario El Colombiano. Se indicó que el autobús cayó al barranco desde una altura de unos 80 metros y que se investigaba la causa del accidente.

Imágenes publicadas por medios locales mostraron los restos del autobús en el barranco y a un grupo de rescatistas evacuando a personas en camillas.

En 2024, Colombia registró un promedio de 22 muertes diarias por accidentes de tránsito, según la autoridad vial del país latinoamericano.

 

