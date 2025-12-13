Falleció a los 60 años Peter Greene, reconocido actor de 'La Máscara' y 'Tiempos Violentos'

El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles en películas como 'The Mask' y 'Pulp Fiction", fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York,

Según informó su antiguo representante, el cuerpo del actor, de 60 años, fue encontrado este viernes en su departamento y fue declarado muerto en el mismo lugar.

Aunque las autoridades descartan que se trate de un tema ilícito, las causas de su muerte siguen en investigación.

Nacido en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, Greene se consolidó como villano de la pantalla durante la década de 1990 del siglo pasado.

El famoso actor hizo parte de importantes producciones como 'The Maask' (1994), ‘Pulp Fiction’ (1994), y ‘The Usual Suspects’ (1995), entre otras.

En la icónica película 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino, interpretó al temido y perturbador Zed, uno de los villanos más memorables del cine moderno.

Ese mismo año, protagonizó 'The Mask', donde interpretó a Dorian Tyrell, un villano muy carismático.

Comenzó su carrera como actor a los 25 años en teatro en Nueva York, y luego se trasladó al cine, especializándose en papeles de villanos y policías corruptos.

A lo largo de su carrera, participó en más de 40 producciones, trabajando con directores como Oliver Stone y Guy Ritchie.

En sus últimos años, se enfocó en proyectos independientes y pequeños roles en televisión.