NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Cantante

Cantante Roberto Carlos sufrió un accidente cuando conducía automóvil del mismo tipo al mencionado en su canción ‘Mi cacharrito’

diciembre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Roberto Carlos | Foto: AFP
Roberto Carlos que se encuentra de gira, tenía programado presentarse el 16 y 17 de diciembre en Rio de Janeiro.

El cantante brasileño Roberto Carlos ha preocupado al mundo de la música luego de conocerse que sufrió un accidente mientras grababa un programa de televisión.

El intérprete de ‘Mi cacharrito’ sufrió un accidente cuando estaba grabando el especial de fin de año de TV Globo en la ciudad de Gramado, al sur de Brasil.

Por medio de sus redes sociales, el equipo del cantante publicó un comunicado en el que explicó lo sucedido.

“Nos gustaría informarles que, durante la filmación del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos estuvo involucrado en un pequeño accidente automovilístico”, empezó diciendo el texto.

o

El comunicado detalla que Roberto Carlos fue ingresado en el hospital de Grado y fue “dado de alta poco después, sin mayores problemas”.

“Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien”, finaliza el escrito.

Roberto Carlos estaba manejando un Cadillac cuando el vehículo empezó a presentar fallas en los frenos.

Debido a la falla, el cantante terminó impactando contra tres carros del equipo técnico del programa televisivo.

Del accidente, el artista no fue el único que resultó herido, ya que otras tres personas también fueron trasladadas al hospital de la ciudad de Gramado.

Por su parte, TV Globo aseguró que todos los involucrados en el incidente se encuentran bien.

Sin embargo, desde su sitio web se muestra que ambas fechas fueron canceladas.

El intérprete de ‘Ese tipo soy yo’ llevará su gira a Estados Unidos el próximo 27 de febrero, en donde empezará por Orlando.

Y tras pisar la unión americana, Roberto Carlos finalizará su gira de conciertos en México, en donde tiene varias fechas.

Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Fátima Bosch, representante de México, celebra que ganó el concurso de Miss Universo 2025 - AFP
Miss Universo

Mexicana ganadora de Miss Universo denunció que recibió "deseos de muerte" porque "ganó"

Récord Guinness/ Prime Video - Fotos AFP
Películas

Comedia sudamericana navideña que rompió Récord Guinness se estrena en reconocida plataforma; es la primera cinta de un célebre programa de TV

Músico - Foto referencial AFP
Crisis económica en Venezuela

Trabajo independiente, inestabilidad y multiactividad: La realidad laboral del músico venezolano

Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado confirma que Estados Unidos sí apoyó su salida de Venezuela: "El régimen hubiera hecho lo que fuera para evitar que llegara"

Fanáticos del béisbol venezolano / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: EFE / X
LVBP

Tiburones, Navegantes y Leones 'al ras' del milagro: así de ajustada está la tabla de posiciones de la LVBP

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano
Régimen de Maduro

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
Volker Türk

Alto comisionado de DD.HH. pide desescalada de tensiones entre EE.UU. y el régimen de Maduro

Nicmer Evans, comunicador y politólogo venezolano / FOTO: Captura de video
Nicmer Evans

El SEBIN se llevó detenido nuevamente al comunicador Nicmer Evans, quien transmitió en vivo cuando llegaron por él a su casa

Gabriel Boric y José Antonio Kast - Foto: AFP
Gabriel Boric

"Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino": el mensaje de Gabriel Boric tras el encuentro con José Antonio Kast

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

