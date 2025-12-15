Cantante Roberto Carlos sufrió un accidente cuando conducía automóvil del mismo tipo al mencionado en su canción ‘Mi cacharrito’

El cantante brasileño Roberto Carlos ha preocupado al mundo de la música luego de conocerse que sufrió un accidente mientras grababa un programa de televisión.

El intérprete de ‘Mi cacharrito’ sufrió un accidente cuando estaba grabando el especial de fin de año de TV Globo en la ciudad de Gramado, al sur de Brasil.

Por medio de sus redes sociales, el equipo del cantante publicó un comunicado en el que explicó lo sucedido.

“Nos gustaría informarles que, durante la filmación del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos estuvo involucrado en un pequeño accidente automovilístico”, empezó diciendo el texto.

El comunicado detalla que Roberto Carlos fue ingresado en el hospital de Grado y fue “dado de alta poco después, sin mayores problemas”.

“Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien”, finaliza el escrito.

Roberto Carlos estaba manejando un Cadillac cuando el vehículo empezó a presentar fallas en los frenos.

Debido a la falla, el cantante terminó impactando contra tres carros del equipo técnico del programa televisivo.

Del accidente, el artista no fue el único que resultó herido, ya que otras tres personas también fueron trasladadas al hospital de la ciudad de Gramado.

Por su parte, TV Globo aseguró que todos los involucrados en el incidente se encuentran bien.

Roberto Carlos que se encuentra de gira, tenía programado presentarse el 16 y 17 de diciembre en Rio de Janeiro.

Sin embargo, desde su sitio web se muestra que ambas fechas fueron canceladas.

El intérprete de ‘Ese tipo soy yo’ llevará su gira a Estados Unidos el próximo 27 de febrero, en donde empezará por Orlando.

Y tras pisar la unión americana, Roberto Carlos finalizará su gira de conciertos en México, en donde tiene varias fechas.