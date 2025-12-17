NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Susto en un concierto de rock cuando el cantante de la banda se electrocutó con el micrófono durante su presentación: “Estuve paralizado siete segundos”

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Carlos Suárez, cantante del grupo Mi Amigo Scott, se electrocutó en pleno concierto / FOTO: Captura de video
Carlos Suárez, cantante del grupo Mi Amigo Scott, se electrocutó en pleno concierto / FOTO: Captura de video
El video, que se hizo viral en redes sociales, muestra el momento en que el vocalista agarra el micrófono, siente el paso de la corriente y se va al piso.

Un susto se llevaron los asistentes al concierto de la banda de rock peruano ‘Mi Mejor Amigo Scott’ luego de que el vocalista del grupo se electrocutara cuando se preparaba a interpretar una de sus canciones.

El video, que se hizo viral en redes sociales, muestra el momento en que Carlos Suárez, cantante de la agrupación, va a agarrar el micrófono y de inmediato siente el paso de la corriente por su cuerpo, se va al piso y se observa como le salen chispas.

o

El evento fue organizado por otra agrupación local en un local identificado como Yacana Bar, en el centro de Lima, y la fuerte descarga que recibió el cantante preocupó a los asistentes por lo impactante del golpe.

El cantante de ‘Mi Mejor Amigo Scott’, Carlos Suárez, compartió una publicación de Instagram dando parte de tranquilidad sobre su estado de salud y contando de talles de lo que vivió en ese momento: “Me alegra decir que estoy bien de salud, estoy estable, no tengo ninguna complicación en mi cuerpo ni en mi salud ni en mi integridad”.

“Cuando conecto mi guitarra al amplificador, procedo a tocar el micrófono y sufro una descarga eléctrica que me mantuvo paralizado alrededor de unos siete segundos. Solo atiné a gritar y caí al suelo, donde seguía electrocutándome”, añadió.

o

El hombre quedó con quemaduras leves en la garganta luego de que cayera al piso, soltara el micrófono y este se deslizara hasta esa parte del cuerpo aún con electricidad y caliente por la descarga.

Pese a lo ocurrido, el cantante recalcó que el episodio fue algo fortuito y no responsabilizó a ninguno de los organizadores: “Fue una situación que ninguno de los presentes esperaba, tanto yo como víctima como las personas involucradas en la organización”.

Este fue el momento en que Carlos Suárez, vocalista del grupo Mi Amigo Scott, se electrocutó en pleno show:

