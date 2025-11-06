NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Polémica

Entre lágrimas termina altercado entre organizador de Miss Universo y Miss México; hasta la presidente Sheinbaum se pronunció

noviembre 6, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Laura Talero Rojas
Enfrentamiento en Miss Universo | Foto EFE
Enfrentamiento en Miss Universo | Foto EFE
El organizador llamó “tonta” a la representante mexicana por su aparente incumplimiento de publicar contenido promocional.

Denuncias de insultos a la concursante de México durante un evento, seguidas de un intento de retirada masiva de sus compañeras y una disculpa entre lágrimas del organizador: la edición de este año de Miss Universo está en el ojo del huracán.

Más de 120 mujeres de todo el mundo se han dado cita en Tailandia para competir este mes por la corona de la más bella del universo. Sin embargo, el certamen ha derivado en una tormenta feminista que incluso provocó la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

o

El martes, la participante por México, Fátima Bosch, protagonizó una dramática salida, en vestido de noche y tacones altos, de una reunión en la que fue criticada por el ejecutivo tailandés Nawat Itsaragrisil, a quien Miss Universo se encargó de organizar la versión de este año.

En una transmisión en vivo que se ha hecho viral, Nawat cuestionó a la Miss México e incluso, según puede escucharse, la llamada "tonta" por su aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

Desde entonces, el organizador ha negado haber utilizado ese término.

En la grabación, se ve que Nawat pidió además la intervención del equipo de seguridad. Bosch, avergonzada, salió de la sala flanqueada por Miss Irak.

"Lo que hizo su director no es respetuoso: me llamó tonta", denunció Bosch a un grupo de periodistas tailandeses tras el incidente. "El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz".

La mayoría de los concursantes del Miss Universo 2025 se levantaron de sus asientos para retirarse en aparente solidaridad con Bosch, pero se quedaron paralizadas cuando Nawat advirtió "siéntense" a las que aún quisieran participar en el certamen.

o

El escándalo llamó la atención de la presidenta Sheinbaum, quien el miércoles dijo que Bosch era un "ejemplo de cómo las mujeres" deben "alzar la voz" ante la agresión.

"En los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos", afirmó. "Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: 'No estoy de acuerdo'".

La propia mandataria fue víctima de acoso sexual el martes en plena calle, cuando un hombre se le acercó por detrás, le tocó la cadera y el pecho con las manos e intentó besarla en el cuello. Tras el incidente captado en video, Sheinbaum presentó una denuncia.

Sobre lo sucedido en Miss Universo, la embajada de México en Tailandia agregó en Facebook que está en "constante comunicación" con Bosch y sus familiares, pero no respondió a la solicitud de comentarios adicionales de la AFP.

"Soy humano", las disculpas de Nawat

Mientras tanto, Nawat vio cómo su comportamiento fue públicamente condenado por la Organización Miss Universo.

"No permitiré que se violen los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres", declaró el presidente del certamen, Raúl Rocha, en un discurso desde el estrado.

"Desgraciadamente, Nawat ha olvidado el verdadero significado de lo que significa ser un anfitrión genuino", añadió, acusándolo de "agresión pública" y diciendo que su papel en el certamen será limitado.

Nawat apareció luego en una conferencia de prensa vestido de esmoquin y llorando desconsoladamente, alegando que había sido "traicionado".

Sin embargo, tuvo un papel protagonista en la ceremonia de apertura del concurso el miércoles por la noche, donde se mostró arrepentido ante las reinas de belleza reunidas, que sonreían, y les ofrecieron una disculpa.

"Soy humano", dijo. "La presión es mucha".

No es la primera vez que el empresario, también presidente del certamen Miss Grand International (MGI), concurso rival de Miss Universo, se ve envuelto en una disputa digna de telenovela.

El año pasado, los concursantes de MGI se indignaron al tener que sentarse en sillas de plástico y comer cacahuetes en un barco turístico en Camboya, en lugar de disfrutar del crucero fluvial de lujo que les habían prometido.

De la misma manera, Miss Universo 2025 ya se había visto envuelto en la polémica, incluso antes del altercado protagonizado por Miss México.

o

Los medios tailandeses informaron que la policía investigó a los participantes por supuestamente grabar videos en los que aparecían almohadas con el nombre de un casino en línea en su hotel, lo que supone una infracción de las estrictas leyes sobre juegos de azar del país.

Salvo que se produzca algún otro drama, la final del certamen está prevista para el 21 de noviembre en la provincia de Nonthaburi.

